График поставки тепла КБУ не совпадает с температурным режимом в МКД

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Виктор:

— Согласно законодательству дом перешел на прямой договор с КБУ. Совет дома решил запросить договор для ознакомления и дальнейшего подписания с собственниками. Ответ КБУ: договор не представляем и подписывать не будем, он и так считается подписанным. Суд же требует подписанный договор. Кое-как добыли график поставки тепла от КБУ. Задали вопрос: почему он не совпадает с температурным режимом на МКД. Ответ: график этот для котельной. Спрашивается, зачем нам его дают. Задали вопрос: а где график поставки тепла на МКД. Ответ: такого нет. ЦТП-17 не выдает положенной температуры. Отвечают: при температуры минус 15 вам хватит 60 градусов. Скажите, у вас на домах такая же ситуация по КБУ.