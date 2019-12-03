03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

График поставки тепла КБУ не совпадает с температурным режимом в МКД

18:26 03.12.2019
0

Суд требует подписанный договор с КБУ, а нам его не дают — дескать, подписан автоматически.

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Виктор:
— Согласно законодательству дом перешел на прямой договор с КБУ. Совет дома решил запросить договор для ознакомления и дальнейшего подписания с собственниками. Ответ КБУ: договор не представляем и подписывать не будем, он и так считается подписанным. Суд же требует подписанный договор. Кое-как добыли график поставки тепла от КБУ. Задали вопрос: почему он не совпадает с температурным режимом на МКД. Ответ: график этот для котельной. Спрашивается, зачем нам его дают. Задали вопрос: а где график поставки тепла на МКД. Ответ: такого нет. ЦТП-17 не выдает положенной температуры. Отвечают: при температуры минус 15 вам хватит 60 градусов. Скажите, у вас на домах такая же ситуация по КБУ.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть проблемы с КБУ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Присяжные отправили на 19 лет в колонию убийцу 11-месячного мальчика на Алтае
18:45 03-12-2019
Присяжные отправили на 19 лет в колонию убийцу 11-месячного мальчика на Алтае
БердскГенпрокурору пожалуются на незаконную аренду берега бизнесменом Илющенко депутаты Бердска
18:30 03-12-2019
Генпрокурору пожалуются на незаконную аренду берега бизнесменом Илющенко депутаты Бердска
График поставки тепла КБУ не совпадает с температурным режимом в МКД
18:26 03-12-2019
График поставки тепла КБУ не совпадает с температурным режимом в МКД
Убившим отца молотком и ножом сестрам Хачатурян следствие учло издевательства родственника-тирана
18:15 03-12-2019
Убившим отца молотком и ножом сестрам Хачатурян следствие учло издевательства родственника-тирана
Таксист разорвал пассажиру мочевой пузырь за хлопок дверью в Москве
18:00 03-12-2019
Таксист разорвал пассажиру мочевой пузырь за хлопок дверью в Москве
БердскРегистрация транспорта вернется после ремонта в здание ГИБДД на ул. Первомайской Бердска
17:45 03-12-2019
Регистрация транспорта вернется после ремонта в здание ГИБДД на ул. Первомайской Бердска
Контрабандисты вывезли в Китай леса на 800 млн рублей из Забайкалья 2
17:30 03-12-2019
Контрабандисты вывезли в Китай леса на 800 млн рублей из Забайкалья
В топ-10 российских регионов по эффективности деятельности губернатора вошла Новосибирская область 2
17:28 03-12-2019
В топ-10 российских регионов по эффективности деятельности губернатора вошла Новосибирская область
9 млн рублей арестовал суд у экс-губернатора Хабаровского края за хищение средств "Роснефти" 2
17:15 03-12-2019
9 млн рублей арестовал суд у экс-губернатора Хабаровского края за хищение средств
«Ростелеком» представил сибирским предпринимателям бестселлеры и новинки цифровых сервисов
17:08 03-12-2019
«Ростелеком» представил сибирским предпринимателям бестселлеры и новинки цифровых сервисов