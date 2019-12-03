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Контрабандисты вывезли в Китай леса на 800 млн рублей из Забайкалья

17:30 03.12.2019 Фото: pixabay.com
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Возбуждено 11 уголовных дел. Лесоматериалы незаконно заготавливались в Забайкальском крае и Бурятии. Для легализации их вывоза компания предоставляла таможне подложные документы.

Контрабандисты вывезли в Китай леса на 800 млн рублей из Забайкалья
Контрабандисты вывезли из Забайкалья в Китай лес на 800 млн рублей

Сотрудники Читинской таможни совместно с правоохранительными органами Забайкальского края обезвредили группу контрабандистов. Преступники в 2014-2018 годах экспортировали в Китай свыше 113 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 800 миллионов рублей, сообщает Федеральная таможенная служба.

Лесоматериалы незаконно заготавливались в Забайкальском крае и Бурятии. Для легализации их вывоза компания предоставляла таможне подложные документы.

В офисе компании, пунктах приема и отгрузки лесоматериалов провели обыски. Оперативники изъяли документы, печати различных юридических лиц, образцы подписей, компьютеры и сотовые телефоны.

В пунктах приема и отгрузки обнаружили больше 20 тысяч кубометров лесоматериалов неизвестного происхождения.

В отношении членов преступной группы возбуждено 11 уголовных дел о контрабанде стратегически важных ресурсов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ). Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет и штраф до миллиона рублей.

Источник: РГ

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От редакции

За сохранение леса взялись?

Новый мэр, 03 декабря 2019 17:57
Хитрые контрабандисты,наверное под видом карандашей вывозили кругляк.
Аноним, 03 декабря 2019 18:11
Блин,только из забайкалья что ли?Родину скоро в сахару превратят "братья"...Заметили!!!

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