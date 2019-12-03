03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

В топ-10 российских регионов по эффективности деятельности губернатора вошла Новосибирская область

17:28 03.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 1

За это регион получит почти 1,4 млрд рублей от правительства РФ на решение текущих задач в экономике и социальной сфере. В лидерах рейтинга Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

В топ 10 российских регионов по эффективности деятельности губернатора вошла Новосибирская область
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не раз бывал в Бердске

Новосибирская область получит порядка 1,4 млрд рублей за эффективную работу Губернатора и региональных органов исполнительной власти. Наш регион вошел в десятку лидеров рейтинга, сообщили сегодня, 3 декабря, в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2019 года №2875-р рассмотрено и одобрено на заседании Правительства Российской Федерации. Документ подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Правительство РФ распределило дотации (гранты) в объеме 45 млрд рублей из федерального бюджета среди 50 регионов России, которые достигли наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти в 2019 году. Новосибирской области из федерального бюджета направят 1 млрд 371 млн рублей.

Как отметил ранее на заседании Правительства РФ Дмитрий Медведев, эти деньги могут быть направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, на решение ряда текущих задач.

Гранты предоставляются субъектам Федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в распределении грантов. В 2019 году наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем. Новосибирская область заняла в рейтинге седьмое место.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ожидаемо?

Аноним, 03 декабря 2019 17:48
Они что, освоили уже 100% денег, выделенных на нацпроекты? Их ведь только что раскритиковали за низкое освоение.
В чем измеряется эффективеность губернатора - в том, что он лично перерезает ленточки?
Аноним, 03 декабря 2019 17:49
НВР: Конечно ожидаемо.
За одни и те же преступления одних награждают, а других наказывают.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Присяжные отправили на 19 лет в колонию убийцу 11-месячного мальчика на Алтае
18:45 03-12-2019
Присяжные отправили на 19 лет в колонию убийцу 11-месячного мальчика на Алтае
БердскГенпрокурору пожалуются на незаконную аренду берега бизнесменом Илющенко депутаты Бердска
18:30 03-12-2019
Генпрокурору пожалуются на незаконную аренду берега бизнесменом Илющенко депутаты Бердска
График поставки тепла КБУ не совпадает с температурным режимом в МКД
18:26 03-12-2019
График поставки тепла КБУ не совпадает с температурным режимом в МКД
Убившим отца молотком и ножом сестрам Хачатурян следствие учло издевательства родственника-тирана
18:15 03-12-2019
Убившим отца молотком и ножом сестрам Хачатурян следствие учло издевательства родственника-тирана
Таксист разорвал пассажиру мочевой пузырь за хлопок дверью в Москве
18:00 03-12-2019
Таксист разорвал пассажиру мочевой пузырь за хлопок дверью в Москве
БердскРегистрация транспорта вернется после ремонта в здание ГИБДД на ул. Первомайской Бердска
17:45 03-12-2019
Регистрация транспорта вернется после ремонта в здание ГИБДД на ул. Первомайской Бердска
Контрабандисты вывезли в Китай леса на 800 млн рублей из Забайкалья 2
17:30 03-12-2019
Контрабандисты вывезли в Китай леса на 800 млн рублей из Забайкалья
В топ-10 российских регионов по эффективности деятельности губернатора вошла Новосибирская область 2
17:28 03-12-2019
В топ-10 российских регионов по эффективности деятельности губернатора вошла Новосибирская область
9 млн рублей арестовал суд у экс-губернатора Хабаровского края за хищение средств "Роснефти" 2
17:15 03-12-2019
9 млн рублей арестовал суд у экс-губернатора Хабаровского края за хищение средств
«Ростелеком» представил сибирским предпринимателям бестселлеры и новинки цифровых сервисов
17:08 03-12-2019
«Ростелеком» представил сибирским предпринимателям бестселлеры и новинки цифровых сервисов