В топ-10 российских регионов по эффективности деятельности губернатора вошла Новосибирская область

За это регион получит почти 1,4 млрд рублей от правительства РФ на решение текущих задач в экономике и социальной сфере. В лидерах рейтинга Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не раз бывал в Бердске

Новосибирская область получит порядка 1,4 млрд рублей за эффективную работу Губернатора и региональных органов исполнительной власти. Наш регион вошел в десятку лидеров рейтинга, сообщили сегодня, 3 декабря, в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2019 года №2875-р рассмотрено и одобрено на заседании Правительства Российской Федерации. Документ подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Правительство РФ распределило дотации (гранты) в объеме 45 млрд рублей из федерального бюджета среди 50 регионов России, которые достигли наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти в 2019 году. Новосибирской области из федерального бюджета направят 1 млрд 371 млн рублей.

Как отметил ранее на заседании Правительства РФ Дмитрий Медведев, эти деньги могут быть направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, на решение ряда текущих задач.

Гранты предоставляются субъектам Федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в распределении грантов. В 2019 году наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем. Новосибирская область заняла в рейтинге седьмое место.