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Присяжные отправили на 19 лет в колонию убийцу 11-месячного мальчика на Алтае

18:45 03.12.2019 Фото: pixabay.com
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Рецидивист, находясь наедине в доме совместно с маленьким сыном своей сожительницы и испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его.

Присяжные отправили на 19 лет в колонию убийцу 11 месячного мальчика на Алтае
В Алтайском крае на основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор за убийство ребенка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения судом приговора 31-летнему жителю Каменского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Следствием и судом установлено, что жительница одного из сел Каменского района, на воспитании которой находились трое малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги. С января 2019 года мужчина систематически применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы. В мае текущего года рецидивист, находясь наедине в доме совместно с ее 11-месячным сыном и испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его.

Следствием собраны достаточные доказательства, которые присяжные приняли во внимание и вынесли подсудимому обвинительный вердикт, признав виновным в убийстве ребенка и не заслуживающим снисхождения. Судом злоумышленнику назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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