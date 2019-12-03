Присяжные отправили на 19 лет в колонию убийцу 11-месячного мальчика на Алтае

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения судом приговора 31-летнему жителю Каменского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Следствием и судом установлено, что жительница одного из сел Каменского района, на воспитании которой находились трое малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги. С января 2019 года мужчина систематически применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы. В мае текущего года рецидивист, находясь наедине в доме совместно с ее 11-месячным сыном и испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его.
Следствием собраны достаточные доказательства, которые присяжные приняли во внимание и вынесли подсудимому обвинительный вердикт, признав виновным в убийстве ребенка и не заслуживающим снисхождения. Судом злоумышленнику назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.