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Генпрокурору пожалуются на незаконную аренду берега бизнесменом Илющенко депутаты Бердска

18:30 03.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Текст послания готов, бердские народные избранники усматривают в деятельности предпринимателя состав преступления.

Генпрокурору пожалуются на незаконную аренду берега бизнесменом Илющенко депутаты Бердска
За несколько последних лет Александр Илющенко развернул бурную деятельность на берегу Бердского залива

На комитете по промышленности и предпринимательству горсовета Бердска сегодня, 3 декабря, рассматривали письмо от имени депутатов в генеральную прокуратуру на бизнесмена Илющенко, незаконно арендующего территорию берега Бердского залива. Таково мнение народных избранников. Аренда земли истекла в январе 2019 года, новый договор Александр Илющенко с бердской мэрией не заключал.

-Мы поднимали вопрос, что суды сейчас идут с Илющенко. Решением сессии Совета депутатов от имени всех жителей Бердска предлагается отправить письмо в генеральную прокуратуру. И попросить генерального прокурора взять под личный контроль ситуацию, которая возникла в городе в отношении земельных участков, расположенных в микрорайоне Северном, арендуемых предпринимателем Александром Илющенко, — отметил председатель депутатского комитета по промышленности Владимир Голубев и зачитал письмо коллегам.

В 2018 году Илющенко было отказано в аренде земельных участков без проведения торгов сроком на 10 лет.

Депутаты в своем обращении отметили, что действия Илющенко, направленные на предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, а также нивелирование возможных неприятных последствий в связи с допущенными нарушениями Градостроительным законодательством РФ при возведение объектов недвижимости на набережной, учитывая заведомо порочный и недостоверный характер техплана, могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 159 УК РФ.

Необходимо дать правовую оценку действиям инженера Чумбея в связи с изготовлением техплана, послужившего основанием для государственного кадастрового учета и регистрации права собственности. Предоставление подобного плана дало Илющенко возможность исключительного права аренды. А также приобрести в собственность земельные участки.

Данное письмо рассмотрят в юридическом отделе администрации, его изучит мэр Бердска Евгений Шестренин. Владимир Голубев познакомит с текстом все депутатские комитеты.

Подробности  — в ближайшее время.

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