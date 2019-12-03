Генпрокурору пожалуются на незаконную аренду берега бизнесменом Илющенко депутаты Бердска

За несколько последних лет Александр Илющенко развернул бурную деятельность на берегу Бердского залива

На комитете по промышленности и предпринимательству горсовета Бердска сегодня, 3 декабря, рассматривали письмо от имени депутатов в генеральную прокуратуру на бизнесмена Илющенко, незаконно арендующего территорию берега Бердского залива. Таково мнение народных избранников. Аренда земли истекла в январе 2019 года, новый договор Александр Илющенко с бердской мэрией не заключал.

-Мы поднимали вопрос, что суды сейчас идут с Илющенко. Решением сессии Совета депутатов от имени всех жителей Бердска предлагается отправить письмо в генеральную прокуратуру. И попросить генерального прокурора взять под личный контроль ситуацию, которая возникла в городе в отношении земельных участков, расположенных в микрорайоне Северном, арендуемых предпринимателем Александром Илющенко, — отметил председатель депутатского комитета по промышленности Владимир Голубев и зачитал письмо коллегам.

В 2018 году Илющенко было отказано в аренде земельных участков без проведения торгов сроком на 10 лет.

Депутаты в своем обращении отметили, что действия Илющенко, направленные на предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, а также нивелирование возможных неприятных последствий в связи с допущенными нарушениями Градостроительным законодательством РФ при возведение объектов недвижимости на набережной, учитывая заведомо порочный и недостоверный характер техплана, могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 159 УК РФ.

Необходимо дать правовую оценку действиям инженера Чумбея в связи с изготовлением техплана, послужившего основанием для государственного кадастрового учета и регистрации права собственности. Предоставление подобного плана дало Илющенко возможность исключительного права аренды. А также приобрести в собственность земельные участки.

Данное письмо рассмотрят в юридическом отделе администрации, его изучит мэр Бердска Евгений Шестренин. Владимир Голубев познакомит с текстом все депутатские комитеты.

Подробности — в ближайшее время.