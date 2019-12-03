Дважды чемпионом России по греко-римской борьбе среди ветеранов стал борец из Бердска

Владимир Пшеничный стремится достичь результатов своего тренера Валерия Шишкова.
Владимир Пшеничный стремится достичь результатов своего тренера Валерия Шишкова.
С 30 ноября по 1 декабря в Перми в 28-й раз прошёл чемпионат России по греко-римской борьбе среди ветеранов. В числе сборной команды Новосибирской области участие в соревнованиях принял наш соотечественник Владимир Пшеничный. Бердчанин, который выступал в весе до 100 килограммов, стал участником самого молодого дивизиона состязаний – от 35 до 40 лет.
Несмотря на малое количество участников соревнований, схватки, тем не менее, проходили довольно серьёзные. Одной из самых напряжённых стала схватка нашего 37-летнего соотечественника с соперником из Кургана – мастером спорта по греко-римской борьбе.
— Схватка окончилась с равным счётом 1:1, и судья присудил победу мне по последнему результативному действию, — рассказал Владимир. – Из сборной команды области все пятеро участников вернулись с медалями: 3 золота, 1 серебро и 1 бронза.
Эта победа на чемпионате России среди ветеранов стала второй для Пшеничного: первую он одержал в прошлом году. Чемпионат стал официальным отбором на предстоящий чемпионат мира, который состоится в октябре 2020 года в Афинах.
Тренируется Владимир Пшеничный самостоятельно на базе центра борьбы «Восток» и мечтает достичь результата своего тренера Валерия Шишкова, который в своё время стал четырёхкратным чемпионом России по греко-римской борьбе среди ветеранов.