Стильные идеи: в чем отпраздновать новогодний корпоратив на работе?

Наряд для офисных вечеринок легко создать, ведь деловой дресс-код может быть и стильным и комфортным. Самая важная задача — совместить в своем корпоративном образе микс официальности данного мероприятия с новогодней направленностью.

Элегантное атласное платье идеально вписывается в эстетику сдержанного гламура Приятным финалом длинного рабочего года становится новогодний корпоратив. Многие из нас готовятся к нему тщательнее, чем к самой новогодней ночи. Что надеть на корпоратив в этом году — смотрите идеи в нашем материале.

Корпоротив в офисе — это не яркая вечеринка в баре, не прием в ресторане с дресс-кодом black tie, не шумная ночь в караоке. Наряд в стиле диско и глубокие разрезы у бедра нам не подойдут. Приберегите такие наряды для новогодних танцев с друзьями.

Наряд для офисных вечеринок легко создать, ведь деловой дресс-код может быть и стильным и комфортным. Самая важная задача — совместить в своем корпоративном образе микс официальности данного мероприятия с новогодней направленностью.

Брючный костюм

Женские брючные костюмы сейчас в тренде, а главное — они перестали считаться исключительно деловой одеждой и стали символами моды. Если в вашем гардеробе еще нет классического костюма, то значит последние несколько лет вы плохо слушали советы стилистов, модных журналистов и дизайнеров.

Прелесть такого костюма в том, что он — самодостаточная единица гардероба и идеальный стильный вариант для вечеринки в офисе. Яркий однотонный или принтованный костюм в сочетании с босоножками или туфлями на высоком каблуке станет комфортным праздничным нарядом для вашего корпоратива. Добавьте аксессуары и мейкап, который не позволяли себе ранее для работы — в этот вечер можно.

В случае, если у вас строгий черный, серый или белый костюм — не переживайте, ведь он тоже подойдет. Наденьте пиджак на голое тело и обыграйте декольте акцентом в виде колье. Отличный смелый вариант. Но перед этим хорошо подумайте, достаточно ли готов и лоялен к этому ходу ваш коллектив. Очень надеемся, что да.

Трикотажное платье

Вечерний дресс-код не всегда подразумевает нарядное платье. Можно выбрать, например, лаконичное монохромное трикотажное платье и обыграть его с помощью эффектных аксессуаров. Тем более, что мы совсем недавно писали обо всех преимуществах модного трикотажного платья.

Создавая образ для вечеринки в офисе, можно выбрать платье-свитер прямого силуэта из тонкого трикотажа или шерсти. Такое платье хорошо сочетается с удлиненным жакетом и ботильонами. Плотные колготки в тон обуви или платья, а также кожаный пояс сделают образ завершенным.

Яркий свитер с широкими манжетами и резинкой по низу отлично сочетается с грубой и массивной обувью. Это могут быть ботинки в стиле гранж и более сдержанные по характеру модели из лаковой кожи на объемной подошве. Абсолютная трендовость обуви на грубой подошве пойдет вам на руку — можно веселиться до утра и ноги не устанут.

Нарядный свитер

Кто сказал, что свитер — скучно и недостаточно празднично? Мы вызываем вас на модную дуэль! Качественный, удобный и стильный свитер при правильной стилизации с легкостью может составить конкуренцию нарядным платьям и брючным костюмам на вечеринке.

Для создания красивого простого образа для вечера офисной вечеринки достаточно сменить повседневные брюки на кожаную юбку-карандаш, добавить актуальные прямые сапоги и несколько украшений. Свитер может быть любого цвета и кроя — как вам угодно.

К тому же, вязаный свитер есть у всех, с такой универсальной вещью создавать образы очень легко. В данном элементе гардероба в зимний вечер не будет холодно и вы не раз вспомните этот совет — нарядный свитер отличный вариант стильного аутфита для празднования в офисе.

Платье с узором

Говоря о платье на новогоднюю вечеринку, что первое приходит вам на ум? Блестки, стразы, золотой или серебряный блеск. Чтобы избежать неловкого момента, когда на празднике будет кто-то в изделии аналогичному вашему платью — размышляйте нестандартно.

На гламурной вечеринке альтернативой платьям, усыпанным блестками или кристаллами, станет бархатное платье с узором. Для формального дресс-кода можно накинуть на плечи жакет, а если хочется, наоборот — усилить праздничный эффект, на помощь придут массивные аксессуары с металлическим блеском.

Очень актуальный вариант платья в этом холодном сезоне — платье с цветочным принтом. Выбирайте данный рисунок, сочетая его с грубой обувью, например, чтобы создать дерзкий образ. Для романтичного подойдут сапоги на каблуке и удлиненный пиджак с поясом.

Маленькое черное платье

Если вы не из тех, кто может позволить себе уделить наряду большое внимание, для вас уже придумали самый идеальный и беспроигрышный вариант с маленьким черным платьем. Ведь, что может быть лучше вневременной классики?

Черный цвет — это идеал. Он всем к лицу, всегда уместен и потрясающе сексуален. Самыми актуальными всегда были и останутся силуэты прямоугольный и А-образный. Длина может быть разной, к примеру, сейчас, кроме суперкороткой длины и классической длины до колена, модной является длина выше голени примерно на ладонь.

Чтобы почувствовать себя королевой вечеринки, можно выбрать модель из бархата, атласа или парчи. Так, например, элегантное атласное платье идеально вписывается в эстетику сдержанного гламура. Дополнить маленькое черное платье можно блестящим клатчем и кожаными ботфортами. Завершающий штрих — красная помада.

Выбирайте наряд для корпоратива на Новый год уже сейчас, чтобы быть самой стильной на празднике.

Источник: Хочу