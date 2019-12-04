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Как высыпаться при сменном графике. Ищите новую работу

08:30 04.12.2019 Фото: pixabay.com
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Если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днём спать, советует сомнолог.

Как высыпаться при сменном графике. Ищите новую работу
Сомнолог рассказал, как высыпаться при сменном графике

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с RT рассказал, как влияет на сон сменный рабочий график и как к нему адаптироваться.

«Часто задают вопрос: «Как высыпаться при сменном графике и что делать?» Я говорю: «Максимально быстро искать новую работу». Но кто не может этого сделать, вынужден работать в таком графике, должен придерживаться своего рабочего графика и графика сна на протяжении всей рабочей недели. Это означает, что если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днём спать», — сказал Калинкин в интервью RT.

По его словам, важно сохранять этот цикл и перестраиваться на ночной вариант. Он подчеркнул, что резкая смена очень сильно влияет на здоровье.

«Можно оставлять себе окошко для совершения каких-то социальных действий, но стараться придерживаться режима. Потому что резкая смена — это наихудшая ситуация для человека, это очень сильно влияет на здоровье», — добавил сомнолог.

Ранее специалисты рассказали об опасных позах для сна. Так, поза «на боку» считается вредной для позвоночника, а поза «на животе» повышает внутрибрюшное давление.

Источник: RT

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