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Министр эпохи Ельцина: правительство Гайдара виновато в обесценивании вкладов россиян в 1990-е

09:15 04.12.2019 Фото: pixabay.com
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Речь идет о накоплениях населения в Сбербанке, которые обесценились до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по вложениям в государственные ценные бумаги до 1 января 1992-го. Компенсации не следует ждать еще три года.

Министр эпохи Ельцина: правительство Гайдара виновато в обесценивании вкладов россиян в 1990 е
Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

Вклады россиян обесценились в последние годы существования СССР, когда печаталось слишком много денег. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.

«В конце Советского Союза деньги печатались без всякой меры, одновременно предприятия обналичивали огромные суммы через кооперативы и раздавали зарплату сотрудникам. В результате у населения скопились гигантские денежные доходы, а цены контролировались, что в итоге выражалось в тотальном дефиците товаров. И когда цены были либерализованы, произошел скачок цен, а эти вклады формально обесценились», — рассказал Нечаев в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Так он прокомментировал заявление российского миллиардера Петра Авена о том, что правительство Егора Гайдара не причастно к обесцениванию вкладов граждан РФ в 1990-е годы. По мнению Авена, ответственность за это лежит на последних советских руководителях (в частности, на премьер-министре СССР Валентине Павлове).

Речь идет о накоплениях россиян в Сбербанке, которые обесценились до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по вложениям в государственные ценные бумаги до 1 января 1992 года. Государство сообщало, что готово вернуть деньги населению, однако все время откалывало сроки выплат. На данный момент известно, что граждане РФ могут остаться без компенсаций до 1 января 2023 года.

Источник: ura.news

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