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Из-за дрифтеров не установят новогоднюю елку на площади Горького в Бердске

08:55 04.12.2019, Галина Панчева
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Бердчане просят вернуть елку и городок на прежнее место. Чиновники утверждают, что из-за низкой культуры водителей это небезопасно для детей.

Из за дрифтеров не установят новогоднюю елку на площади Горького в Бердске
Четвертый год подряд новогодний городок будет располагаться на площадке перед кинотеатром «Орион»

Обсуждали проблемный вопрос по размещению снежного городка на совещании чиновников 2 декабря в Бердске.

Елка и снежный городок в последние годы размещаются на площадке перед кинотеатром «Орион», есть предложения от горожан вернуть елку на площадь Горького, рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

-Я думаю, что основная проблема, из-за которой мы не можем перенести елку на площадь, хотя это планировалось в предыдущие годы, культура поведения водителей. Мы не можем обеспечить безопасность на центральной площади. У нас в ночное время и даже в дневное ребята пытаются пройти курсы экстремального вождения на площади Горького. Это первое. Второе, даже когда мы перекрывали площадь и ставили тумбу со стороны ул. Островского, водители грузового транспорта, особенно предприятие, которое вывозит мусор, умудрялись проезжать по тротуару. Мы не смогли решить эти проблемы. Как только появятся культура поведения и безопасность на площади Горького, в этом случае мы сможем перенести елку. Сейчас этого сделать невозможно. Хочу рассказать, как получилось обеспечить безопасность на площади ДК «Родина». Достаточно было поставить шлагбаум, и в дальнейшем делать городок и перекрывать движение на период проведения мероприятий в ночное время, это дало нам такой эффект, что Людмила Ивановна (директор ДК «Родина» Чуркина, — прим. ред.) перестала обращаться в полицию и говорить о том, что разрушается имущество. Я напомню, что на площади Горького был случай, когда ребята так дрифтовали так, что въехали в крыльцо администрации Бердска — была повреждена входная группа. Нужно наводить порядок, прежде всего, на площади. Она не проездная. Со всех сторон стоят знаки, что движение запрещено. Однако, водители позволяют себе заезжать на площадь. Так как это чаще происходит в вечернее время, и люди будут приходить к городку, расположенному на площади Горького, для них это будет большая опасность. Дети катаются на плюшках, на санках, просто гуляют. И могут произойти проблемы. Потом мы не сможем ни одному родителю объяснить, почему ребенок травмирован в самом безопасном месте — на площади Горького. Поэтому предложение — оставить елку перед «Орионом», — подчеркнул вице-мэр по социальной политике Сергей Носов.

Проблему прокомментировал начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов. Он отметил, что проводить массовые мероприятия на площади небезопасно. Проезд существует и очевидно, что совсем его закрыть нельзя. За неделю сотрудники ГИБДД составили пять административных протоколов по дрифту. Дрифтеров привлекут к ответственности, но полностью обеспечить безопасность не получится. Нужно выставлять наряды ежедневно, но за неделю поступают в полицию по 400 обращений, и на них нужно реагировать. Своими силами не справиться. На площади Горького установка елки не безопасна, еще раз акцентировал Соколов.

Задержали пятерых дрифтеров
Автор видео Галина Панчева

Спикер бердского горсовета Валерий Бадьин подчеркнул, что если что-то случится с безопасностью детей, в первую очередь, спросят с главы города. Валерий Георгиевич напомнил ситуацию, произошедшую на площади Горького, когда водитель на автомобиле дал задний ход и наехал на ребенка. Но, к счастью, все обошлось без травм.

Самое главное — это безопасность, площадка возле «Ориона» намного безопаснее, чем на площади Горького, заверил Бадьин. И когда власти смогут гарантировать безопасность на площади, тогда и елку можно будет перенести.

Елка на площади — опасность для детей
Автор видео Галина Панчева

Вопрос о безопасности сложный и пока остается открытым, нужно более детально его проработать со службами, насколько в дальнейшем можно будет перенести елку от «Ориона» на площадь Горького, подчеркнул Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» центральная городская елка на площадке перед «Орионом» откроется 26 декабря в 17.00. В этом году в снежном городке бердчан и гостей города встретят ледяные сказочные персонажи. Будут оборудованы три горки и каток.

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От редакции

Где лучше ставить елку?

Аноним, 02 декабря 2019 15:24
Когда дрифтеры появляются,то дети уже спят.Не надо лукавить.Просто для нашей власти позорно идти на поводу у людей.Они же варяги
житель Бердска, 02 декабря 2019 21:50
Варяги никогда не будут слышать челядь, для того и они ВАРЯГИ. Позорище Захаров, что не может своего слова сказать Шестернину. А ведь он Захаров, будучи ребенком, сам гулял и играл на Елке на площади. Как быстро переобулся....
Аноним, 02 декабря 2019 15:32
Ужас какой то!!!!! То есть власть расписалась в полной своей беспомощности. Вместо того, чтобы решить раз и навсегда вопрос с этими потенциальными убийцами, любителями погонять в центре города, решили лишить людей праздника и новогоднего настроения. Рассмотрите вопрос, чтобы поставить бетонные блоки со стороны Маркса и Островского. Поставьте постоянную охрану на площади. Заодно и денег в бюджет на штрафах заработаем!
Не незнакомка, 02 декабря 2019 16:03
Власть сама ездит по площади и если поставить барьер им же не удобно будет! Вот чего и боятся!!!А елка нужна на площади!!!!Вы что с нарушителями не можете справится??может наоборот,когда ёлка будет на площади и нарушителей спокойствия меньше будет и тише!!!
ЕЛКУ НА ПЛОЩАДЬ!ПРАЗДНИК НА ВИД!!!!!!!!!
Аноним, 02 декабря 2019 16:04
Нарочно не придумаешь! То есть с улицы Ленина, "дрифтеры", не давят газ, им там мешают бетонные клумбы. Удивляет скудоумие и отмазы.
Да, чего уж там, переносите тогда елку в парк победы. Прям в овраг.
Или лучше ничего не делайте, просто в лесу нарядите любую елку, и скажите где она.
Аноним, 04 декабря 2019 09:38
Идеальное место на Метелице.
Просто туда надо ещё одну маршрутку пустить.
Вадим, 02 декабря 2019 16:39
Вот и вся власть, включая правоохранительную составляющую. Расписаться в очередном бессилии перед кучкой дрифтеров... Что же тогда они вообще могут. Берега застроили, блеянье овец слышно: ну давайте разрешим, узаконим. Задолжали- наверху от главного слышно: давайте простим. Преступления совершены: амнистию уже готовят к очередному юбилею святой Победы. Лес рубят: так там вроде законно: лес вдруг больным стал.. И так во всем. А для нам тогда нужна такая власть, если она порядок навести не может, не слышит законопослушных граждан. Такой простой вопрос, и не прислушивается к мнению граждан.
Аноним, 02 декабря 2019 16:49
С Островского заехать на безопасное место предложенное администрацией для елки очень даже просто . А вот теперь вопрос полиции- господин Соколов отметил что сотрудники составили 5 протоколов на дрифтеров господин Захаров отметил что кругом знаки движение запрещено а вот теперь Вопрос - сколько протоколов было составлено на работников администрации ,депутатов , гороновских сотрудников или полицейские только в ночное время могут протоколы составлять. Не удобно работничкам ноги бить с парковки у ЦУМа там метров 150-200 шлепать надо . Вот и ответ почему елки не будет на прежнем месте.
Новый мэр, 02 декабря 2019 17:44
А ну теперь понятно,я то думал из-за украинцев или американцев нельзя ёлку на площадь ставить,оказывается ещё есть один враг непобедимый и это Дрифтеры>:o Ждём жестких заявлений Марии Захаровой и Ирины Волк.
Аноним, 02 декабря 2019 17:47
Не тот нынче чиновник пошёл. Обмельчал.....
Аноним, 02 декабря 2019 18:19
Блин - ну ничего мы сделать не можем - они ж гоняют, а мы ...! Ни депутаты ни полиция! Капец!!!
Аноним, 02 декабря 2019 18:21
ТОлько воровать могут!
А., 02 декабря 2019 18:30
Дрифтуют около ЦУМа, а не около Администрации или Ленты
Аноним, 02 декабря 2019 18:47
Я все ломал голову, как назвать тех редисок которые подъежают к администрации на машинах, а оно вон как все называется, Дрифтеры.
А вобще, переехал в Бердск в 82-ом году еще ребенком и сколько себя помню всегда елка была на площади, а последние 3 года елка пропала с площади. Сколько там у руля Новосибирский назначенец?
Аноним, 02 декабря 2019 19:59
Вы хотели сказать ДрифтЁр?
Аноним, 03 декабря 2019 07:57
Не Ф а С надо писать.
венгерка, 02 декабря 2019 18:49
Что ещё придумаете?!
позор да и только...
Лысый урод, 02 декабря 2019 19:09
"водитель на автомобиле дал задний ход и наехал на ребенка"
так за это водителей и надо наказывать, а получается, что снова дети наказаны, остались без елки. еще при терепе (хотя тоже тот еще ...) на площади запрещено было парковаться. потапов по малодушию позволил, так с него и пошло-поехало, чинушам понравилось, теперь вцепились как за свое корыто.
Гость, 02 декабря 2019 19:18
Вот посмотрите, с весны бетонные кадушки для цветов уберут - и "главный дрифтер" сможет на работу по Горького заезжать. Вот просто вангую!
Аноним, 02 декабря 2019 20:00
Вы зачем его палите?
Гость, 02 декабря 2019 20:08
Интересует вопрос: и когда же власти Бердска смогут гарантировать безопасность на площади?
Почему-то при прежней власти такой вопрос не стоял. Может не кровати надо передвигать, а контингент менять. Точно я знаю только одно, праздник Нового года местные власти у меня украли.
Аноним, 03 декабря 2019 09:02
Какой-то праздник у вас намечался хлипко-неполноценный, если его так легко "украли". И, тогда уж, "ограбили", т.к. этот предмет у вас изымают вполне открыто, а не тайно. Попробуйте купить индивидуальную ёлочку, может полегчает.
Аноним, 02 декабря 2019 20:53
Сходите на площадь Горького хоть завтра, да в любой рабочий день, там этими дрифтёрами вся площадь заставлена! Проходиться как сквозь лабиринт, когда идёшь с улицы Маркса на ул Маркса по площади, между дрифтёров проходить!
Ирина, 02 декабря 2019 21:01
Детский лепет от чиновников. Уж очень сильно хотят открыть дорогу через Площадь Горького. А люди хотят здесь нормальный Снежный Городок. Не ущербный как возле Ориона. А более масштабный.
Аноним, 02 декабря 2019 21:48
Зачем тогда на клумде,перекрывающей площадь посадили елки,если хотели ее открывать.Наверное за тем,чтобы их срубить
житель Бердска, 02 декабря 2019 21:53
Парковка 10 правителей города важнее Новогоднего праздника для 100 000 жителей города. ПОЗОР.
Аноним, 02 декабря 2019 22:00
вообще то в мэрию достаточно много посетителей на авто ездят, так что парковка там для всех, а не только для сотрудников мэрии...
Аноним, 03 декабря 2019 10:16
так у нас некоторые и в соседний магазин на авто ездят, и это считать нормой?
Гость, 02 декабря 2019 22:08
Просто нашим депутатам не положено через площадь ходить ножки топтать они же не казенные, а лучше на машине подкатить к крылечку.
Последний барак на фергане, 02 декабря 2019 22:45
ой, действительно, дрифтеры виноваты, никогда не мешали они, а тут виной всему стали дрифтеры. Установите бетонные блоки на въезде на площадь и проблема решена. Но да, как же будет Шерстяной и его коллеги ездить на работу..
Аноним, 03 декабря 2019 03:17
Просто эти дрифтеры не какие то васи пупкины,а отпрыски местной "элиты" а жители города мешают им по площади кататься. И таки да,если со всех сторон стоят знаки запрещающие проезд по площади,то господа полицейские наведите порядок-эвакуируйте на штрафстоянку автомобили из под окон администрации городп
житель Бердска, 03 декабря 2019 06:31
Шестернин, Вы как житель Новосибирска объясните тогда, почему елка на площади Ленина безопасна для жителей, а в Бердске нельзя????
Какая разница, 03 декабря 2019 07:16
Может стоит установить в нескольких местах на площяди полусферы.Для подьезда ваших,, шерстяных,, не помешает, а для дрифта будет преградой. Во многих городах применяются такие решения пртив заезда водителей на пешеходные дорожки. Да стоимость монтажа не большая.
Аноним, 03 декабря 2019 08:19
Назрела необходимость создания площадки для дрифта и прочих увлечений "детворы",у деток прут гормоны,деть их некуда они хотят реализавать себя,дрифт занятие тупое(задний привод,немного "полудохлых"буржуйских лошадок под капотом"хотя зимой и "жучки-классика"боком неплохо ездят,да еще "ветер в голове"),но массовое среди "недорослей",ПОТОМУ неплохо было бы заасфальтировать им площадку,где за символическую плату (150-200 руб.)пасаны могли бы показать удаль и "героизм"..
.Плюсов от этого много,в городе должно стать тише,и у них "безобразия"обретут цивилизованные рамки.Подумайте отцы города,вспомните себя в 16-18 лет,хотелось ведь адреналина?!!!
ДимаИзЦентра, 03 декабря 2019 10:05
Что ещё для вас сделать? Кто отвечать будет когда посоны сгорят в своей жиге?
все просто, 03 декабря 2019 09:38
Все просто - просто нет денег на елку и хотят сэкономить на детях...
ДимаИзЦентра, 03 декабря 2019 10:03
Да не вернут ёлку, не для того ее перенесли...
Весной движение откроют, летом начнут расширять горького. Если конечно кризис бахнет и денег не станет, то тогда чтоб народ отвлечь и + себе заработать, ёлку вернут :)
Аноним, 03 декабря 2019 10:44
да скорей бы уж открыли и дорогу пробили хотя бы до пионерской
Аноним, 04 декабря 2019 09:47
Дорогу надо с Пионерской до химзавода через Мичуринский пробивать.
Вы посмотрите, сколько машин едет утром/вечером сначала с Промышленной на Трассу, потом на Горького, потом на Свердлова и на Микрорайон.
А так все эти машины напрямую, не нагружая город и трассу, уедут на химзавод, Коворлон и Искитим.
Аноним, 04 декабря 2019 10:12
одно другому не противоречит: все делать надо
Аноним, 04 декабря 2019 10:44
Новый Генплан предлагает дорогу: с Павлова улицы, через улицу Авиаторов, краем Мичуринского поля, мимо ГСК "Швейник", "Геолог", мимо п."Ворюгино", к окончанию улиц Маяковского, Павлика Морозова, Пушкина, 178. Далее по краю парка Победы, через р. Шадриха, через ГСК, к Химзаводской улице. На карте Генплана эту дорогу видно.
Аноним, 04 декабря 2019 11:00
в таком случае я очень сильно одобряю эту часть нового генплана!
Аноним, 03 декабря 2019 10:36
Дима центровой,а если(не дай бог)посоны сгорят в жиге прихватив с собой человек 20 с остановки???Вы наверное напьетесь от победя над "негодяями"?!!!Вспомните(если знали раньше конечно)историю с Курчатовским институтом в Дубне,там сначала сотрудники "натоптали"тропинки по лесу(где удобно и "коротко" ходилось)и только потом,закатали их асфальтом...У нас непреодолимое,дурацкое НЕПУЩАТЬ!!!
ДимаИзЦентра, 03 декабря 2019 15:08
Знаю я про Дубну. А вот сравнивать сотрудников Курчатов института, с удалено, которым за счастье в 23 часа визжать покрышками на своих корытах, считаю не корректно. Я б их на исправительные работы отправил бы.>:o
3лой, 03 декабря 2019 12:42
Да при чём тут дрифтеры?! ОТМАЗКА!
Просто наши чиновники не могут свои зады дотащить от стоянки в начале площади до здания администрации!!! Каких-то несчастных 200...300 метров...
Обмельчали, обессилили наши чиновники - ножки слабенькие, не держат...
Ну или ЛЕНЬ ВСЕЛЕНСКАЯ им не позволяет!
Жорж Милославский, 03 декабря 2019 14:03
"Железная логика"! Если елка будет на площади-значит там появятся дрифтеры и будет очень небезопасно. А если елка будет у Ориона, значит дрифтеров на площади не будет,и станет безопасно.Вопрос- при чем здесь елка? Администрация, ау, кого вы больше боитесь-елку на площади,или дрифтеров?
По моему это анекдот про суслика.
Аноним, 03 декабря 2019 15:20
НВР:
Около к/театра самое лучшее решение.
Аноним, 03 декабря 2019 22:57
Выкрутились!!!
Аноним, 04 декабря 2019 11:50
Если праздник провести на площади, то это станет ещё одним доводом в дальнейшем не открывать проезд через Горького. Недовольных ввода ген.плана будет больше.

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