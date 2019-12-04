Из-за дрифтеров не установят новогоднюю елку на площади Горького в Бердске

Четвертый год подряд новогодний городок будет располагаться на площадке перед кинотеатром «Орион»

Обсуждали проблемный вопрос по размещению снежного городка на совещании чиновников 2 декабря в Бердске.

Елка и снежный городок в последние годы размещаются на площадке перед кинотеатром «Орион», есть предложения от горожан вернуть елку на площадь Горького, рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

-Я думаю, что основная проблема, из-за которой мы не можем перенести елку на площадь, хотя это планировалось в предыдущие годы, культура поведения водителей. Мы не можем обеспечить безопасность на центральной площади. У нас в ночное время и даже в дневное ребята пытаются пройти курсы экстремального вождения на площади Горького. Это первое. Второе, даже когда мы перекрывали площадь и ставили тумбу со стороны ул. Островского, водители грузового транспорта, особенно предприятие, которое вывозит мусор, умудрялись проезжать по тротуару. Мы не смогли решить эти проблемы. Как только появятся культура поведения и безопасность на площади Горького, в этом случае мы сможем перенести елку. Сейчас этого сделать невозможно. Хочу рассказать, как получилось обеспечить безопасность на площади ДК «Родина». Достаточно было поставить шлагбаум, и в дальнейшем делать городок и перекрывать движение на период проведения мероприятий в ночное время, это дало нам такой эффект, что Людмила Ивановна (директор ДК «Родина» Чуркина, — прим. ред.) перестала обращаться в полицию и говорить о том, что разрушается имущество. Я напомню, что на площади Горького был случай, когда ребята так дрифтовали так, что въехали в крыльцо администрации Бердска — была повреждена входная группа. Нужно наводить порядок, прежде всего, на площади. Она не проездная. Со всех сторон стоят знаки, что движение запрещено. Однако, водители позволяют себе заезжать на площадь. Так как это чаще происходит в вечернее время, и люди будут приходить к городку, расположенному на площади Горького, для них это будет большая опасность. Дети катаются на плюшках, на санках, просто гуляют. И могут произойти проблемы. Потом мы не сможем ни одному родителю объяснить, почему ребенок травмирован в самом безопасном месте — на площади Горького. Поэтому предложение — оставить елку перед «Орионом», — подчеркнул вице-мэр по социальной политике Сергей Носов.

Проблему прокомментировал начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов. Он отметил, что проводить массовые мероприятия на площади небезопасно. Проезд существует и очевидно, что совсем его закрыть нельзя. За неделю сотрудники ГИБДД составили пять административных протоколов по дрифту. Дрифтеров привлекут к ответственности, но полностью обеспечить безопасность не получится. Нужно выставлять наряды ежедневно, но за неделю поступают в полицию по 400 обращений, и на них нужно реагировать. Своими силами не справиться. На площади Горького установка елки не безопасна, еще раз акцентировал Соколов.

Задержали пятерых дрифтеров

Автор видео Галина Панчева



Спикер бердского горсовета Валерий Бадьин подчеркнул, что если что-то случится с безопасностью детей, в первую очередь, спросят с главы города. Валерий Георгиевич напомнил ситуацию, произошедшую на площади Горького, когда водитель на автомобиле дал задний ход и наехал на ребенка. Но, к счастью, все обошлось без травм.

Самое главное — это безопасность, площадка возле «Ориона» намного безопаснее, чем на площади Горького, заверил Бадьин. И когда власти смогут гарантировать безопасность на площади, тогда и елку можно будет перенести.

Елка на площади — опасность для детей

Автор видео Галина Панчева



Вопрос о безопасности сложный и пока остается открытым, нужно более детально его проработать со службами, насколько в дальнейшем можно будет перенести елку от «Ориона» на площадь Горького, подчеркнул Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» центральная городская елка на площадке перед «Орионом» откроется 26 декабря в 17.00. В этом году в снежном городке бердчан и гостей города встретят ледяные сказочные персонажи. Будут оборудованы три горки и каток.