При каком виде рака можно дольше прожить?

На вероятность успешного лечения рака влияют многие факторы, в том числе его тип. Как критерий успешности исследователи часто используют 5-летнюю выживаемость. Такая выживаемость не указывает на то, устраняет ли лечение все признаки рака или нет, но она полезна для сравнения относительной тяжести различных типов рака.

Несмотря на значительные инвестиции и многолетние исследования во всем мире, рак по-прежнему остается неизлечимым заболеванием, от которого не существует специального лекарства

Существует семь видов рака, которые имеют самые высокие 5-летние показатели относительной выживаемости: это меланома, лимфома Ходжкина, рак молочной и предстательной желез, а также рак яичка, шейки матки и щитовидной железы. Эти показатели выживаемости в основном относятся к раковым заболеваниям, которые диагностируются на ранней стадии.

Несмотря на значительные инвестиции и многолетние исследования во всем мире, рак по-прежнему остается неизлечимым заболеванием, от которого не существует специального лекарства. Успешная терапия может удалить все признаки рака из организма: врачи описывают это как ремиссию. Тем не менее, рак может вернуться после ремиссии, иногда много лет спустя.

На вероятность успешного лечения рака влияют многие факторы, в том числе его тип. Как критерий успешности исследователи часто используют 5-летнюю выживаемость. Такая выживаемость не указывает на то, устраняет ли лечение все признаки рака или нет, но она полезна для сравнения относительной тяжести различных типов рака.

Рак молочной железы. 5-летняя относительная выживаемость при раке молочной железы на стадиях 0 и 1 составляет 99-100%. Стадия 0 относится к росту аномальных клеток в ткани молочной железы или долек в молочной железе. Врачи не считают его злокачественным процессом, но в то же время это может указывать на очень раннее начало рака. На стадии 1 присутствуют небольшие опухоли менее 2 сантиметров в размере. Врачи могут изолировать и лечить эти виды рака молочной железы, прежде чем они перерастут в более тяжелые формы.

Рак простаты. Рак предстательной железы в 99% случаев имеет 5-летнюю относительную выживаемость на стадиях 1 и 2. Для данного типа рака характерен очень медленный рост, что способствует успешному лечению.

Рак яичка. 5-летняя относительная выживаемость при раке яичка составляет 99% для локализованных опухолей, которые относятся к яичкам, и 96% для опухолей, которые распространились на ткани или лимфатические узлы, близкие к яичкам. На ранних стадиях рака яичка врачи могут удалить одно или оба яичка: в тех случаях, когда рак еще не распространился, такое удаление является очень эффективной формой лечения.

Рак щитовидной железы. Для данного типа рака 5-летняя относительная выживаемость достигается на 98-100%, если лечение начинается на стадиях 1 и 2. Большинство видов рака щитовидной железы растут медленно, что дает больше возможностей для успешной терапии.

Меланома. Когда меланома диагностируется на стадиях 1А и 1В, 5-летней выживаемости врачи добиваются, соответственно, в 92 и 97% случаев. Меланома достаточно легко обнаруживается из-за характерных симптомов, но если она не была выявлена на ранних стадиях развития, это значительно снижает шансы человека на выживание, поскольку в своем прогрессировании меланома очень агрессивна и быстро становится трудной для удаления.

Рак шейки матки. Он имеет 5-летнюю относительную выживаемость на стадиях 0 и 1А в 93% случаев. Раковые клетки шейки матки растут очень медленно, что позволяет врачам эффективно лечить новообразования, прежде чем они смогут разрастись или распространиться в другие области тела.



Лимфома Ходжкина. На стадиях 1 и 2 лимфома Ходжкина имеет 5-летнюю относительную выживаемостьгде-то в 90% случаев. Высокая выживаемость при данном заболевании обусловлена тем, что этот тип лимфом хорошо реагирует на лучевую терапию.

Источник: МедикФорум