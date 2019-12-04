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Здоровье / Общество

При каком виде рака можно дольше прожить?

21:37 04.12.2019 Фото: pxhere.com
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На вероятность успешного лечения рака влияют многие факторы, в том числе его тип. Как критерий успешности исследователи часто используют 5-летнюю выживаемость. Такая выживаемость не указывает на то, устраняет ли лечение все признаки рака или нет, но она полезна для сравнения относительной тяжести различных типов рака.

При каком виде рака можно дольше прожить?
Несмотря на значительные инвестиции и многолетние исследования во всем мире, рак по-прежнему остается неизлечимым заболеванием, от которого не существует специального лекарства
Сюжет: Онкология
При каком виде рака можно дольше прожить?

При каком виде рака можно дольше прожить?Признаки рака мозга из уст заболевшей 20-летней жительницы СШАЕщё 130 новостей

Существует семь видов рака, которые имеют самые высокие 5-летние показатели относительной выживаемости: это меланома, лимфома Ходжкина, рак молочной и предстательной желез, а также рак яичка, шейки матки и щитовидной железы. Эти показатели выживаемости в основном относятся к раковым заболеваниям, которые диагностируются на ранней стадии.

Несмотря на значительные инвестиции и многолетние исследования во всем мире, рак по-прежнему остается неизлечимым заболеванием, от которого не существует специального лекарства. Успешная терапия может удалить все признаки рака из организма: врачи описывают это как ремиссию. Тем не менее, рак может вернуться после ремиссии, иногда много лет спустя.

На вероятность успешного лечения рака влияют многие факторы, в том числе его тип. Как критерий успешности исследователи часто используют 5-летнюю выживаемость. Такая выживаемость не указывает на то, устраняет ли лечение все признаки рака или нет, но она полезна для сравнения относительной тяжести различных типов рака.

Рак молочной железы. 5-летняя относительная выживаемость при раке молочной железы на стадиях 0 и 1 составляет 99-100%. Стадия 0 относится к росту аномальных клеток в ткани молочной железы или долек в молочной железе. Врачи не считают его злокачественным процессом, но в то же время это может указывать на очень раннее начало рака. На стадии 1 присутствуют небольшие опухоли менее 2 сантиметров в размере. Врачи могут изолировать и лечить эти виды рака молочной железы, прежде чем они перерастут в более тяжелые формы.

Рак простаты. Рак предстательной железы в 99% случаев имеет 5-летнюю относительную выживаемость на стадиях 1 и 2. Для данного типа рака характерен очень медленный рост, что способствует успешному лечению.

Рак яичка. 5-летняя относительная выживаемость при раке яичка составляет 99% для локализованных опухолей, которые относятся к яичкам, и 96% для опухолей, которые распространились на ткани или лимфатические узлы, близкие к яичкам. На ранних стадиях рака яичка врачи могут удалить одно или оба яичка: в тех случаях, когда рак еще не распространился, такое удаление является очень эффективной формой лечения.

Рак щитовидной железы. Для данного типа рака 5-летняя относительная выживаемость достигается на 98-100%, если лечение начинается на стадиях 1 и 2. Большинство видов рака щитовидной железы растут медленно, что дает больше возможностей для успешной терапии.

Меланома. Когда меланома диагностируется на стадиях 1А и 1В, 5-летней выживаемости врачи добиваются, соответственно, в 92 и 97% случаев. Меланома достаточно легко обнаруживается из-за характерных симптомов, но если она не была выявлена на ранних стадиях развития, это значительно снижает шансы человека на выживание, поскольку в своем прогрессировании меланома очень агрессивна и быстро становится трудной для удаления.

Рак шейки матки. Он имеет 5-летнюю относительную выживаемость на стадиях 0 и 1А в 93% случаев. Раковые клетки шейки матки растут очень медленно, что позволяет врачам эффективно лечить новообразования, прежде чем они смогут разрастись или распространиться в другие области тела.

Лимфома Ходжкина. На стадиях 1 и 2 лимфома Ходжкина имеет 5-летнюю относительную выживаемостьгде-то в 90% случаев. Высокая выживаемость при данном заболевании обусловлена тем, что этот тип лимфом хорошо реагирует на лучевую терапию.

Источник: МедикФорум

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