Три дополнительные электрички запустят с 8 декабря через Бердск

Они будут курсировать для улучшения транспортной доступности в Новосибирском. При разработке нового графика железнодорожники учли предложения пассажиров.

В каждом вагоне пригородной электрички, курсирующей через Бердск, есть кнопка экстренного вызова

С 8 декабря 2019 года вводится новый график движения поездов на сети железных дорог. В связи с этим также меняется расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги. При разработке нового графика рассмотрены все предложения пассажиров и максимально учтены при формировании расписания движения пригородных поездов, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ЗСЖД.

При поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области АО «Экспресс-пригород» увеличило количество ежедневных электропоездов на три маршрута. Таким образом, по новому графику в регионе будут курсировать в зимний период по будним дням – 67 пар, в выходные – 51 пара пригородных поездов; в летний период максимальные размеры движения составят 77 пар в будние дни, 76 пар – по выходным.

Для улучшения транспортной доступности жителей Советского района Новосибирска назначены три пригородных поезда на участке Новосибирск – Бердск, курсированием ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

– №6617 Новосибирск – Бердск, отправление в 6:14, прибытие в 6:59;

– №6618 Бердск – Новосибирск, отправление в 9:57, прибытие в 10:45;

– №6644 Бердск – Новосибирск, отправление в 20:34, прибытие в 21:21.

Режим работы билетных касс скорректирован с учетом расписания пригородных поездов и пассажиропотока. В зимний период обслуживание пассажиров осуществляется в 75 билетных кассах (в том числе 36 круглосуточных), с помощью 52 билетопечатающих терминалов самообслуживания и мобильного приложения «Экспресс-пригород». До конца 2019 года на станциях будут дополнительно установлены 8 терминалов самообслуживания.