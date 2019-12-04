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Три дополнительные электрички запустят с 8 декабря через Бердск

09:00 04.12.2019 Фото: Википедии
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Они будут курсировать для улучшения транспортной доступности в Новосибирском. При разработке нового графика железнодорожники учли предложения пассажиров.

Три дополнительные электрички запустят с 8 декабря через Бердск
В каждом вагоне пригородной электрички, курсирующей через Бердск, есть кнопка экстренного вызова

С 8 декабря 2019 года вводится новый график движения поездов на сети железных дорог. В связи с этим также меняется расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги. При разработке нового графика рассмотрены все предложения пассажиров и максимально учтены при формировании расписания движения пригородных поездов, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ЗСЖД.

При поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области АО «Экспресс-пригород» увеличило количество ежедневных электропоездов на три маршрута. Таким образом, по новому графику в регионе будут курсировать в зимний период по будним дням – 67 пар, в выходные – 51 пара пригородных поездов; в летний период максимальные размеры движения составят 77 пар в будние дни, 76 пар – по выходным.

Для улучшения транспортной доступности жителей Советского района Новосибирска назначены три пригородных поезда на участке Новосибирск – Бердск, курсированием ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

– №6617 Новосибирск – Бердск, отправление в 6:14, прибытие в 6:59;

– №6618 Бердск – Новосибирск, отправление в 9:57, прибытие в 10:45;

– №6644 Бердск – Новосибирск, отправление в 20:34, прибытие в 21:21.

Режим работы билетных касс скорректирован с учетом расписания пригородных поездов и пассажиропотока. В зимний период обслуживание пассажиров осуществляется в 75 билетных кассах (в том числе 36 круглосуточных), с помощью 52 билетопечатающих терминалов самообслуживания и мобильного приложения «Экспресс-пригород». До конца 2019 года на станциях будут дополнительно установлены 8 терминалов самообслуживания.

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От редакции

Электрички - удобный транспорт?

Гость, 04 декабря 2019 09:20
Если еду в район ул.Восход, авто не беру - электричкой удобнее туда-обратно.
Гость, 04 декабря 2019 09:21
НВР: Галимая экологичность!
Аноним, 04 декабря 2019 11:32
Что будет в 9.57 конечно хорошо, но остаются два окна практически по 2 часа: с 11.19 до 13.05, и с 13.05 до 15.32. Не все же только на работу в утренние часы ездят. Электропоезд на 6.14 из Новосибирска по моему для бердчан вообще не актуален...
Константин, 04 декабря 2019 12:51
Эти дневные окна для ниток(расписания) грузовых поездов, для закрытия перегонов техническими работами) днем в нск и маршрутках быстро добираешься

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