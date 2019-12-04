Путин разрешил присваивать статус «иностранного агента» гражданам

Путин разрешил признавать граждан «иностранными агентами»

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет наделять физических лиц статусом «иностранного агента». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь, согласно законопроекту, «иностранным агентом» могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, а также участвует в их создании. Еще одно условие признания «иностранным агентом» — получение физическим лицом зарубежного финансирования.

Авторы документа рассказывали, что вносить «иностранных агентов» в специальный реестр будет Минюст совместно с МИДом.

Новый законопроект рассматривался как поправки к закону о СМИ — «иностранных агентах» и был внесен в Госдуму еще в 2017 году. Документ прошел второе и третье чтение только спустя два года.

Сейчас в реестр «СМИ, выполняющих функции иностранного агента» включены девять редакций. Среди них — телеканал «Настоящее время» и подразделения «Радио Свобода».

Источник: https://zona.media/news/2019/12/02/inoagenty