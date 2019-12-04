Сажавшему на цепь своего 7-летнего сына дал 2,5 года колонии суд в Воронежской области

Его жена, которая тоже избивала и связывала скотчем мальчика получила 1,5 года колонии общего режима. Мальчику чудом удалось сбежать.

Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына

Суд в Воронежской области отправил в колонию семейную пару, которая избивала и сажала на цепь своего семилетнего ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

В отношении жителя города Лиски было возбуждено дело об истязании и незаконном лишении свободы, в отношении его супруги – дело по тем же статьям, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«Установлено, что в период с июня 2017 года по 3 июля 2019 года 29-летний мужчина совместно со своей 24-летней супругой систематически подвергали побоям и иным насильственным действиям, причинявшим физические и психические страдания, несовершеннолетнего сына последней, а также лишали его свободы в одном из домовладений», — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, ребенок, которого сажали на цепь, связывали веревкой и скотчем, не выдержал издевательств и сбежал к знакомым матери.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, женщина осуждена к полутора годам лишения свободы в аналогичном исправительном учреждении», — информирует следствие.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Источник: РИА Новости