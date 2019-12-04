04.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Приравнять снюс, насвай и снафф к наркотикам хотят на законодательном уровне

08:38 04.12.2019 Фото: ru.wikipedia.org
0

«Мы надеемся, что это будет криминализировано, и выступаем инициативно за уголовную ответственность за сбыт снюса, снаффа и насвая. Мы хотели, чтобы уголовная ответственность была аналогично другим наркотикам – от шести лет.» — заявил глава управления наркоконтроля.

Приравнять снюс, насвай и снафф к наркотикам хотят на законодательном уровне

Насвай надо приравнять к наркотикам и сажать за их продажу, заявил журналистам глава управления наркоконтроля

Снюс, снафф и насвай надо приравнять к наркотикам и сажать за их продажу, заявил журналистам глава управления наркоконтроля ГУМВД России по Московской области Роберт Адамян.
«Снюс, снафф, насвай – это одна категория веществ, которые надо запретить на законодательном уровне. Мы надеемся, что это будет криминализировано, и выступаем инициативно за уголовную ответственность за сбыт снюса, снаффа и насвая. Мы хотели, чтобы уголовная ответственность была аналогично другим наркотикам – от шести лет. Те, кто торгует снюсом, снаффом и насваем – потенциальные в будущем сбытчики более тяжелых наркотиков», — сказал Адамян.
Он добавил, что полиция хочет криминализовать продажу лишь того снюса, в составе которого химии больше, чем табака.
В понедельник в Госдуму внесли проект о запрете торговать жевательными смесями с содержанием никотина.
Источник: РИА Новости
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Необходимы такие меры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПикет в защиту осужденных по оговору "насильников" организуют в Новосибирске жители Бердска
13:14 04-12-2019
Пикет в защиту осужденных по оговору
Какой маникюр подойдет на короткие ногти?
11:44 04-12-2019
Какой маникюр подойдет на короткие ногти?
«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
11:05 04-12-2019
«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»
09:54 04-12-2019
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»
Сажавшему на цепь своего 7-летнего сына дал 2,5 года колонии суд в Воронежской области
09:30 04-12-2019
Сажавшему на цепь своего 7-летнего сына дал 2,5 года колонии суд в Воронежской области
Министр эпохи Ельцина: правительство Гайдара виновато в обесценивании вкладов россиян в 1990-е
09:15 04-12-2019
Министр эпохи Ельцина: правительство Гайдара виновато в обесценивании вкладов россиян в 1990-е
БердскТри дополнительные электрички запустят с 8 декабря через Бердск 4
09:00 04-12-2019
Три дополнительные электрички запустят с 8 декабря через Бердск
БердскИз-за дрифтеров не установят новогоднюю елку на площади Горького в Бердске 49
08:55 04-12-2019
Из-за дрифтеров не установят новогоднюю елку на площади Горького в Бердске
Почему спрятали новость про возвращение Новогодней елки на площадь Горького?
08:50 04-12-2019
Почему спрятали новость про возвращение Новогодней елки на площадь Горького?
Путин обязал зачислять братьев и сестер в одну школу и детсад
08:45 04-12-2019
Путин обязал зачислять братьев и сестер в одну школу и детсад