Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 4 декабря, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №46/2019.
В номере вы прочтете:
1. В 1,5 млн рублей обойдется Новый год для бердчан.
2. Еще 80 наборов конфет на Новый год нужно собрать больным туберкулезом детям.
3. Зашел справить нужду в лесок и сел на 6 лет в тюрьму.
4. Экс-полицейские, обвиняемые в продаже вещдоков, молили о домашнем аресте.
5. Засыпают хламом с берега русло Гуменки.
6. В помойку превратили лиф на мосту через трассу в Северном микрорайоне.
7. За 15-метровую комнату платит 4800 рублей мать-за коммуналку одиночка.
8. Компания-банкрот требует 17 млн рублей с собственников офисов в новостроке.
9. Лезут под поезда, игнорируя мост, и рискуют жизнью бердчане на железной дороге.
10. Поменяли «трудное» отчество педагогу в старом Бердске.
11. Спасли больного ребенка мигрантки из Узбекистана.
12. Турагент собрал деньги, но не дал путевки.
13. Когда можно не ходить в школу и детский сад.
14. После ремонта за 11 млн рублей откроется детская поликлиника.
15. Хклиганы избили молодого мужчину до сотрясения мозга.
На обложке — Путин спас кошельки водителей.
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