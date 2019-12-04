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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

09:54 04.12.2019
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В этом номере опубликованы фото акции «Ах, эта свадьба!». Покупая «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»
«Курьер. Среда. Бердск», №46/2019

Сегодня, 4 декабря, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №46/2019.

В номере вы прочтете:

1. В 1,5 млн рублей обойдется Новый год для бердчан.

2. Еще 80 наборов конфет на Новый год нужно собрать больным туберкулезом детям.

3. Зашел справить нужду в лесок и сел на 6 лет в тюрьму.

4. Экс-полицейские, обвиняемые в продаже вещдоков, молили о домашнем аресте.

5. Засыпают хламом с берега русло Гуменки.

6. В помойку превратили лиф на мосту через трассу в Северном микрорайоне.

7. За 15-метровую комнату платит 4800 рублей мать-за коммуналку одиночка.

8. Компания-банкрот требует 17 млн рублей с собственников офисов в новостроке.

9. Лезут под поезда, игнорируя мост, и рискуют жизнью бердчане на железной дороге.

10. Поменяли «трудное» отчество педагогу в старом Бердске.

11. Спасли больного ребенка мигрантки из Узбекистана.

12. Турагент собрал деньги, но не дал путевки.

13. Когда можно не ходить в школу и детский сад.

14. После ремонта за 11 млн рублей откроется детская поликлиника.

15. Хклиганы избили молодого мужчину до сотрясения мозга.

На обложке — Путин спас кошельки водителей.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

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