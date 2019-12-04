15-минутную трилогию о Бердске снял режиссёр художественного фильма «Деревня»
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15-минутную трилогию о Бердске снял режиссёр художественного фильма «Деревня»

10:40:3812/4/2019
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В свободном доступе короткометражка появится до Нового года.

Новый проект выпускника Алтайского государственного института культуры, бердчанина Павла Медникова называется «Во дворе». В сети уже появился тизер короткометражной художественной трилогии.

— Проект «Во дворе» — это три мини-фильма: «Помощник», «Железная нога», «Часы». Каждая «серия» длится 3-5 минут. Каждая история имеет свою тему, мысль, однако связаны они одним местом действия. Все происходит в одном дворе.

— И это Бердск?

— Да, и актеры — обычные жители Бердска и Новосибирска. Мы объявили кастинг в Инстаграм, на него откликнулись желающие, а мы из них выбрали подходящих по типажу людей.

— Как было дело, помощь кто-нибудь оказал?

— Снимали на энтузиазме. Помогали только заинтересованные в проекте люди. Один из них — Евгений Сунцов, он выступил в качестве оператора. Ему большая благодарность за помощь, его работу и предоставленную аппаратуру. Мы с ним ещё занимались монтажом. Сценарий писали вместе с супругой Екатериной Медниковой. Ну, а в целом много кто нам помог. Кто-то машину предоставил, реквизит, кто-то на площадке помогал, например, держал звук.

— Как я понял из анонса, «Во дворе» появится в свободном доступе. Когда и где?

— В свободном доступе лента появится, как минимум, на моём Ютуб-канале, в ближайшие пару недель. До Нового года, точно, а пока — предлагаю моим подписчикам, если не затруднит, делать репосты тизера и делиться им с друзьями.

— Что в дальнейших творческих планах и чем занимаешься в свободное от съёмок время?

— О планах пока не загадываю, но проекты ещё будут. В свободное от съемок время занимаюсь съемками, только коммерческими.

— Что в дальнейших творческих планах и чем занимаешься в свободное от съёмок время?

— О планах пока не загадываю, но проекты ещё будут. В свободное от съемок время занимаюсь съемками, только коммерческими.

На сегодняшний день художественный фильм «Деревня», одним из создателей которого был бердчанин Павел Медников, собрал на Ютубе ни много ни мало 1 169 798 просмотров.

Источник: svidetel24.info

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