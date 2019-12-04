«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»



Соревнования, в которых приняли участие четыре команды, в том числе вне зачета – сборная Вооруженных сил РФ, прошли в два этапа. Так, 15 ноября атлеты встретились на базе Детско-юношеской спортивной школы города Искитима. Перед началом свои танцевальные и акробатические таланты продемонстрировали черлидеры «Искитимцемент», а затем был дан старт турниру, в ходе которого предстояло выявить сильнейших в четырех видах спорта. В результате упорной борьбы представители АО «Искитимцемент» – генеральный директор Владимир Скакун и старший инспектор по кадрам Татьяна Малькова – заняли первое место в турнире по дартсу, а машинист вращающихся печей Евгений Ильин стал чемпионом среди гиревиков. Специалист АО «НЗИВ» Алексей Лисицын показал лучший результат в штрафном броске в баскетбольную корзину, а работник «Искитимизвести» Павел Моисеенко одержал победу в соревнованиях по настольному теннису.

22 ноября спортивная борьба продолжилась на футбольной площадке спортивного комплекса «Заря». По итогам проведенных матчей лидерами второго этапа стали представители Вооруженных сил РФ, серебряными призерами – АО «НЗИВ». Тройку сильнейших футболистов замкнули цементники.



В ходе состязаний спортсмены продемонстрировали хороший уровень подготовки и волю к победе. В результате бескомпромиссной борьбы кубок победителя IV турнира «Искитимстрой» завоевала команда АО «НЗИВ». На вторую ступень пьедестала поднялась команда АО «Искитимцемент», на третью – ОАО «Искитимизвесть».

Призы и грамоты призерам торжественно вручил генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. Он отметил, что состоявшийся турнир стал очередным мероприятием, направленным на укрепление семейных традиций среди заводчан и создание команды единомышленников из трудового коллектива. В планах – продолжить проведение турниров и расширить список команд. «Важность для нас имеет не только достижение высоких производственных и экономических показателей, но и реализация социальной политики, которая направлена на поддержание здорового образа жизни, – подчеркнул Владимир Петрович. – Мы создаем условия для развития спортивного потенциала работников и жителей города. Спорт помогает стать целеустремленными, учит добиваться успеха через преодоление трудностей, делает каждого из нас сильнее».