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«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»

11:05 04.12.2019
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В Искитиме состоялся IV турнир среди предприятий по производству строительных материалов «ИскитимСтрой», организованный АО «Искитимцемент» совместно с ОАО «Искитимизвесть».

«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
Соревнования, в которых приняли участие четыре команды, в том числе вне зачета – сборная Вооруженных сил РФ, прошли в два этапа. Так, 15 ноября атлеты встретились на базе Детско-юношеской спортивной школы города Искитима. Перед началом свои танцевальные и акробатические таланты продемонстрировали черлидеры «Искитимцемент», а затем был дан старт турниру, в ходе которого предстояло выявить сильнейших в четырех видах спорта. В результате упорной борьбы представители АО «Искитимцемент» – генеральный директор Владимир Скакун и старший инспектор по кадрам Татьяна Малькова – заняли первое место в турнире по дартсу, а машинист вращающихся печей Евгений Ильин стал чемпионом среди гиревиков. Специалист АО «НЗИВ» Алексей Лисицын показал лучший результат в штрафном броске в баскетбольную корзину, а работник «Искитимизвести» Павел Моисеенко одержал победу в соревнованиях по настольному теннису.

22 ноября спортивная борьба продолжилась на футбольной площадке спортивного комплекса «Заря». По итогам проведенных матчей лидерами второго этапа стали представители Вооруженных сил РФ, серебряными призерами – АО «НЗИВ». Тройку сильнейших футболистов замкнули цементники.

В ходе состязаний спортсмены продемонстрировали хороший уровень подготовки и волю к победе. В результате бескомпромиссной борьбы кубок победителя IV турнира «Искитимстрой» завоевала команда АО «НЗИВ». На вторую ступень пьедестала поднялась команда АО «Искитимцемент», на третью – ОАО «Искитимизвесть».

Призы и грамоты призерам торжественно вручил генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. Он отметил, что состоявшийся турнир стал очередным мероприятием, направленным на укрепление семейных традиций среди заводчан и создание команды единомышленников из трудового коллектива. В планах – продолжить проведение турниров и расширить список команд. «Важность для нас имеет не только достижение высоких производственных и экономических показателей, но и реализация социальной политики, которая направлена на поддержание здорового образа жизни, – подчеркнул Владимир Петрович. – Мы создаем условия для развития спортивного потенциала работников и жителей города. Спорт помогает стать целеустремленными, учит добиваться успеха через преодоление трудностей, делает каждого из нас сильнее».

«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
«Искитимцемент» вновь выступил организатором спортивного турнира «ИскитимСтрой»
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