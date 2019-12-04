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Пикет в защиту осужденных по оговору «насильников» организуют в Новосибирске жители Бердска

13:14 04.12.2019, Алена Романцова
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Акция пройдет пройдет 8 декабря в Нарымском сквере. Организаторы и участники — родственники осужденных. Они добиваются оправдания своих родных. В том числе бердского «эксгибициониста».

Пикет в защиту осужденных по оговору насильников организуют в Новосибирске жители Бердска
Зашел в лесок справить нужду и сел на 6 лет бердчанин

Пикет “В защиту осужденных по оговору» проведут жители Бердска 8 декабря в 12-00 в Нарымском сквере Новосибирска. Об этом «Курьер Среда. Бердск» рассказала участница акции Юлия Фелистова. Мероприятие пройдет в 12.00. Напомним, Вячеслав Фелистов справил нужду в лесочке и сел в тюрьму на шесть лет как эксгибиционист.

— Приглашаем жителей Новосибирской области на пикет в защиту осужденных по оговору. Мы, матери и жены незаконно осужденных призываем всех присоединиться к нам! Защитим сыновей и мужей! Ведь от ложного обвинения не застрахован никто! — сообщила Юлия 3 декабря.

Особое внимание участники пикет хотят привлечь к конкретным делам: Киричек А.В., Фелистова В.А., Петровского И.С., Полещука М.П., Стафеева Н.Н. Как пройдет пикет и сколько человек примут в нем участие — читайте подробности в ближайшее время.

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