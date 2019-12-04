Большой спортивный праздник состоится в Бердске

Он станет подведением итогов соревновательного года.
Он станет подведением итогов соревновательного года.
В этом году традиционный спортивный праздник «Твой друг спорт» пройдёт под девизом «Один из нас!». В рамках этого проекта, как рассказал представитель городского отдела физкультуры и спорта Андрей Параев, на сцене ДК «Родина», где пройдёт праздник, будут чествовать уникальных спортсменов города. Также на сцене будут подведены итоги фотоконкурса «Жажда победы».
— Лучшие спортсмены и тренеры, которые по итогам года показали хорошие результаты, будут награждены, — уточнил Параев. – Для зрителей мы подготовили фильм о спортивной жизни города.
Награждения и поздравления будут чередоваться с показательными выступлениями, конкурсами и вручением призов. Помимо этого, для гостей и зрителей организаторы мероприятия разыграют лотерею. На спортивный праздник ожидается порядка 600 человек.
Мероприятие пройдёт 11 декабря в ДК «Родина» в 17.30.