Большой спортивный праздник состоится в Бердске
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Большой спортивный праздник состоится в Бердске

10:50:1112/4/2019
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Он станет подведением итогов соревновательного года.

В этом году традиционный спортивный праздник «Твой друг спорт» пройдёт под девизом «Один из нас!». В рамках этого проекта, как рассказал представитель городского отдела физкультуры и спорта Андрей Параев, на сцене ДК «Родина», где пройдёт праздник, будут чествовать уникальных спортсменов города. Также на сцене будут подведены итоги фотоконкурса «Жажда победы».

— Лучшие спортсмены и тренеры, которые по итогам года показали хорошие результаты, будут награждены, — уточнил Параев. – Для зрителей мы подготовили фильм о спортивной жизни города.

Награждения и поздравления будут чередоваться с показательными выступлениями, конкурсами и вручением призов. Помимо этого, для гостей и зрителей организаторы мероприятия разыграют лотерею. На спортивный праздник ожидается порядка 600 человек.

Мероприятие пройдёт 11 декабря в ДК «Родина» в 17.30.

Источник: svidetel24.info

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