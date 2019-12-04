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Красота / Общество

Какой маникюр подойдет на короткие ногти?

11:44 04.12.2019 Фото: pxhere.com
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Какой маникюр подойдет для овальной,квадратной и миндалевидной формы ногтей, узнаем в статье.

Какой маникюр подойдет на короткие ногти?

Длинные ногти — это всегда женственно, поэтому такая тенденция остается актуальной и переходит из сезона в сезон

Маникюр помогает завершить ваш образ и всегда выглядеть стильно. Мы сделали подборку интересного дизайна ногтей!

Одна из самых популярных форм ногтевой пластины — «мягкий квадрат». Это универсальный вариант для любого дизайна маникюра. Также обратите внимание на миндалевидную форму, ведь она такая соблазнительная.

Стильный дизайн ногтей на любой вкус — уже в материале

Стильный маникюр для миндалевидной формы ногтей

Миндалевидная форма ногтей вытягивает пальчики и делает их визуально длинее. Поэкспериментируйте с полупрозрачным дизайном и необычным френчем.

Дизайн ногтей для квадратной формы ногтей

Квадратная форма ногтей пользуется популярностью, ведь она достаточно удобная и универсальная. Она может иметь заостренные углы или мягкие.

Какой маникюр подойдет на короткие ногти?

Квадратная форма ногтей пользуется популярностью, ведь она достаточно удобная и универсальная

Квадрат с мягкими углами — один из nail-трендов. Попробуйте разнообразить дизайн с помощью геометрических эффектов, втирки и сверкающего глиттера.

Форма ногтей с закругленными краями

Чаще всего такую форму пластины выбирают для коротких ногтей. Попробуйте сделать покрытые с матовым топом (добавляет глубины и насыщенности основному цвету) или полупрозрачной основой.

Дизайн ногтей на короткие ногти

Естественная форма ногтей — в тренде, поэтому если вы никогда не любили отращивать длинную ногтевую пластину — вам повезло! Выбирайте темные, приглушенные оттенки или полупрозрачную базу, которую можно разнообразить с помощью рисунка или другого элемента. Используйте модную тенденцию только на одном пальчике.

Формат ногтей — «балерина»

Длинные ногти — это всегда женственно, поэтому такая тенденция остается актуальной и переходит из сезона в сезон. Чем же она отличается? Все просто — квадратными кончиками. Очень интересный вариант!

Какой маникюр подойдет на короткие ногти?

Длинные ногти подчеркнут вашу женственность

Источник: Хочу

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