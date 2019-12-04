Какой маникюр подойдет на короткие ногти?

Маникюр помогает завершить ваш образ и всегда выглядеть стильно. Мы сделали подборку интересного дизайна ногтей!
Одна из самых популярных форм ногтевой пластины — «мягкий квадрат». Это универсальный вариант для любого дизайна маникюра. Также обратите внимание на миндалевидную форму, ведь она такая соблазнительная.
Стильный дизайн ногтей на любой вкус — уже в материале
Стильный маникюр для миндалевидной формы ногтей
Миндалевидная форма ногтей вытягивает пальчики и делает их визуально длинее. Поэкспериментируйте с полупрозрачным дизайном и необычным френчем.
Дизайн ногтей для квадратной формы ногтей
Квадратная форма ногтей пользуется популярностью, ведь она достаточно удобная и универсальная. Она может иметь заостренные углы или мягкие.
Квадрат с мягкими углами — один из nail-трендов. Попробуйте разнообразить дизайн с помощью геометрических эффектов, втирки и сверкающего глиттера.
Форма ногтей с закругленными краями
Чаще всего такую форму пластины выбирают для коротких ногтей. Попробуйте сделать покрытые с матовым топом (добавляет глубины и насыщенности основному цвету) или полупрозрачной основой.
Дизайн ногтей на короткие ногти
Естественная форма ногтей — в тренде, поэтому если вы никогда не любили отращивать длинную ногтевую пластину — вам повезло! Выбирайте темные, приглушенные оттенки или полупрозрачную базу, которую можно разнообразить с помощью рисунка или другого элемента. Используйте модную тенденцию только на одном пальчике.
Формат ногтей — «балерина»
Длинные ногти — это всегда женственно, поэтому такая тенденция остается актуальной и переходит из сезона в сезон. Чем же она отличается? Все просто — квадратными кончиками. Очень интересный вариант!
Источник: Хочу