Девушка на Toyota Ipsum устроила тройное ДТП в Бердске

4 декабря утром на перекрёстке улиц Рогачёва и Боровая она не пропустила следовавший по главной дороге автомобиль Kia Morning.
4 декабря утром на перекрёстке улиц Рогачёва и Боровая она не пропустила следовавший по главной дороге автомобиль Kia Morning.
О схеме произошедшего сайту «Свидетель» рассказал аварийный комиссар Евгений Ненашев.
— «Ипсум» выезжал со второстепенной Рогачёва и не уступил дорогу следовавшему по главной, которой здесь является Боровая, автомобилю КИА.
Избежать столкновения с «японцем» сидевшей за рулём «корейца» девушке не удалось. От удара её авто отбросило на полосу встречного движения, где в этот момент ехал автомобиль «Ниссан Блюберд».
К счастью, все участники тройного ДТП живы-здоровы, если не считать того, что на место происшествия приезжала бригада скорой помощи и осмотрела ударившуюся коленкой водительницу автомобиля Kia Morning. Фельдшер неотложки посоветовал ей, если в дальнейшем здоровье её ухудшится, обязательно прийти на приём к доктору в медсанчасть.
Авария на указанном перекрёстке частично блокировала улицу Боровая в районе места происшествия. Сотрудникам ГИБДД на время составления схемы ДТП аварийным комиссаром пришлось регулировать полосатыми жезлами движение транспортного потока.