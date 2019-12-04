В Бердске отметят День Героев Отечества

Школьники возложат цветы на Мемориале Воинскому братству защитников Отечества около ДК «Родина».
Школьники возложат цветы на Мемориале Воинскому братству защитников Отечества около ДК «Родина».
6 декабря с 11.00 до 13.00 состоится Вахта Памяти у Вечного огня. Она продолжится 9 декабря с 14.00 до 14.30.
В тот же день, 9 декабря с 13.30 по 14.00 на площади перед зданием казачьего кадетского корпуса состоится торжественное открытие обновленной мемориальной доски Герою РФ прапорщику Олегу Куянову, а в 14.15 на Мемориале «Воинскому братству защитников Отечества» около ДК «Родина» возложат цветы.
Кроме этого в школах города и библиотеках пройдут книжные выставки, посвященные Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев Отечества. В детских садах и школах запланированы тематические беседы, посвящённые героям Отечества. Учащиеся возложат цветы к памятникам, бюстам и мемориальным доскам. На цветы и гирлянды на возложение власти выделили 10 тыс. рублей.