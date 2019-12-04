Вывоз мусора после субботников оценила в 307 900 рублей власть Бердска

Именно на такую сумму увеличилась строка расходов в бюджете по утилизации мусора на полигоне ТБО.

Более 250 КамАЗов мусора с осенней уборки города в этом году вывезли на полигон ТБО Бердска

На комитете по промышленности и предпринимательству 3 декабря депутаты горсовета рассмотрели поправки в бюджете Бердска.

Изменения в бюджете озвучил начальник управления финансов и налоговой политики Евгений Шмендель.

Депутатов заинтересовала строка «увеличение расходов на сумму 307, 9 тыс. рублей на оказание услуг по утилизации мусора на полигоне твердых бытовых отходов в содержании муниципального имущества». Попросили расшифровать.

Это связано с увеличением вывоза мусора в связи с проведением общегородского субботника, экологических акций и прочего. Более подробную информацию могут предоставить в УЖКХ, отметил Шмендель.