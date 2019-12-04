Вывоз мусора после субботников оценила в 307 900 рублей власть Бердска

На комитете по промышленности и предпринимательству 3 декабря депутаты горсовета рассмотрели поправки в бюджете Бердска.
Изменения в бюджете озвучил начальник управления финансов и налоговой политики Евгений Шмендель.
Депутатов заинтересовала строка «увеличение расходов на сумму 307, 9 тыс. рублей на оказание услуг по утилизации мусора на полигоне твердых бытовых отходов в содержании муниципального имущества». Попросили расшифровать.
Это связано с увеличением вывоза мусора в связи с проведением общегородского субботника, экологических акций и прочего. Более подробную информацию могут предоставить в УЖКХ, отметил Шмендель.