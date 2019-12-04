04.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вывоз мусора после субботников оценила в 307 900 рублей власть Бердска

14:50 04.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Именно на такую сумму увеличилась строка расходов в бюджете по утилизации мусора на полигоне ТБО.

Вывоз мусора после субботников оценила в 307 900 рублей власть Бердска
Более 250 КамАЗов мусора с осенней уборки города в этом году вывезли на полигон ТБО Бердска

На комитете по промышленности и предпринимательству 3 декабря депутаты горсовета рассмотрели поправки в бюджете Бердска.

Изменения в бюджете озвучил начальник управления финансов и налоговой политики Евгений Шмендель.

Депутатов заинтересовала строка «увеличение расходов на сумму 307, 9 тыс. рублей на оказание услуг по утилизации мусора на полигоне твердых бытовых отходов в содержании муниципального имущества». Попросили расшифровать.

Это связано с увеличением вывоза мусора в связи с проведением общегородского субботника, экологических акций и прочего. Более подробную информацию могут предоставить в УЖКХ, отметил Шмендель.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы участвуете в субботниках?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

При каком виде рака можно долго прожить?
19:31 04-12-2019
При каком виде рака можно долго прожить?
БердскПсихиатр отказался приходить ради справки на ВТЭК к ребенку-инвалиду в Бердске 1
18:35 04-12-2019
Психиатр отказался приходить ради справки на ВТЭК к ребенку-инвалиду в Бердске
Особенности биржи Адвего
18:14 04-12-2019
Особенности биржи Адвего
БердскСкончался в больнице избитый собутыльником житель Бердска
18:07 04-12-2019
Скончался в больнице избитый собутыльником житель Бердска
БердскМигрантка из Узбекистана с 2-месячной дочкой из Бердска поселилась в социальном центре Новосибирска 2
18:01 04-12-2019
Мигрантка из Узбекистана с 2-месячной дочкой из Бердска поселилась в социальном центре Новосибирска
Закредитованным заемщикам сложно станет получить ипотеку
17:56 04-12-2019
Закредитованным заемщикам сложно станет получить ипотеку
БердскНовый водозабор за 190 млн рублей построят на берегу Обского моря в Бердске 1
16:21 04-12-2019
Новый водозабор за 190 млн рублей построят на берегу Обского моря в Бердске
После обнаружения изнасилованной девочки в выгребной яме омбудсмен проверит органы власти Кубани 2
16:03 04-12-2019
После обнаружения изнасилованной девочки в выгребной яме омбудсмен проверит органы власти Кубани
БердскГосподин побережья: Выкупить землю на Бердском заливе может бизнесмен Илющенко 16
15:56 04-12-2019
Господин побережья: Выкупить землю на Бердском заливе может бизнесмен Илющенко
Путин разрешил присваивать статус «иностранного агента» гражданам 2
14:56 04-12-2019
Путин разрешил присваивать статус «иностранного агента» гражданам