Скончался после драки житель Бердска

Подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений задержан и находится под арестом.
Подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений задержан и находится под арестом.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный и ранее не судимый 46-летний местный житель. Как установили полицейские, днём 2 декабря в квартире дома по улице Карла Маркса в процессе совместного распития спиртного, между потерпевшим и подозреваемым внезапно возник конфликт, и один из собутыльников нанёс увечья другому.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью). Как удалось узнать «Свидетелю», потерпевший от полученных травм скончался в больнице. Дело передали в бердский Следственный отдел СКР России.