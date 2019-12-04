Мигрантка из Узбекистана с 2-месячной дочкой из Бердска поселилась в социальном центре Новосибирска

На помощь матери-одиночке, попавшей в трудную жизненную ситуацию, пришел бердский Центр «Юнона». Анора устроилась и всю себя посвящает маленькой Азизе. Пребывание в соцучреждении для них бесплатно.

Медик скорой помощи после осмотра Азизы принял решение везти ее в стационар

В воскресенье, 1 декабря, жившая в Бердске на съемной квартире уроженка Узбекистана Анора с новорожденной дочкой Азизой переехала в новосибирский социальный центр. Он специально создан для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию. Там матери-одиночке предоставили кров, будут кормить, предоставлять все необходимые услуги. И даже помогут с оформлением документов. Именно в соцучреждении Азизе 6 декабря исполнится два месяца.

История Аноры получила огласку после того, как она не смогла самостоятельно вызвать скорую помощь, когда у дочери поднялась температура. 20 ноября благодаря Ольге Бессоновой, у которой в дизайн-студии «Меланж» одно время занималась Анора, будучи студенткой колледжа, их удалось поместить в стационар детской больницы. Там они провели несколько дней: у девочки диагностировали ОРВИ. Но были и другие проблемы — у ребенка нет медицинского полиса и вида на жительство, как у матери, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Молодая мама с малышкой после выписки вернулась в свою съемную квартиру. На первое время их обеспечили детским питанием и подгузниками, продуктами и деньгами. Об этом позаботилась Ольга Бессонова. Бердский Центр помощи семье и детям «Юнона» вплотную занялся устройством Аноры и Азизы. Молодая мама в конце концов согласилась переехать в социальный центр для женщин, воспитывающих детей до 3 лет и попавших в трудную жизненную ситуацию.

1 декабря она ехала на новое место жительства в Новосибирск. Это подтвердила «Курьер. Среда. Бердск» директор «Юноны» Татьяна Качан сегодня, 4 декабря.

— Она в центре находится. Мы планировали устроить ее в государственное учреждение. А она попала в учреждение общественной организации — по ее желанию. Но все все функции центр выполняет по госзаказу. Платить ей не придется. Время нахождения оговаривается договором с поставщиком социальных услуг. Ей объяснили свои правила. Она может вернуться в любой момент, — прокомментировала Татьяна Алексеевна.

По ее словам, у Аноры есть определенные средства, у нее и дочки — одежда и все необходимое в достаточном количестве. Чувствуется, что она хорошая, заботливая мать. Между тем, отслеживать судьбу Аноры «Юнона» продолжит.

— Мы держим связь с учреждением. Если возникнет необходимость в сборе документов, безусловно, ей нужна наша помощь. Например, оформление документов на ребенка входит в перечень услуг, оказываемых социальным центром. Там оказывают содействие. Ведь у нее прописка Новосибирская. Но все, что нужно будет в Бердске, конечно, мы сделаем. Мы всегда работаем с областными учреждениями, когда направляем туда граждан нашего города, — пояснила Татьяна Качан.

По новому закону, гражданам, признанным нуждающимися, официально предоставляют социальные услуги учреждения, входящие в реестр. В этом случае они признаются поставщиками услуг и имеют право компенсировать затраты из бюджета. Таким же образом работает бердский центр реабилитации для зависимых «Шанс», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На каждого постояльца социального центра составляют индивидуальную программу с тем перечнем услуг, которые необходимы. Как подчеркнула директор «Юноны» человек может выбрать учреждение в любой точке России.

Перед отъездом в социальный центр Анора рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что у нее все хорошо, что дочка выздоровела, что она с позитивом смотрит в будущее. Но сегодня, 4 декабря, дозвониться до нее не получилось.

Совсем одна

Анору 15-летней девочкой в 2010 году в Бердск привезли родители. Сначала все складывалось относительно хорошо. Отец с матерью работали. Но мама тяжело заболела и 4 года назад умерла. Отец, получив инвалидность, уехал на родину, где осталась старшая сестра, которая давно замужем. Анора оказалась совсем одна. Но не опустила руки. Бралась за любую работу. Одновременно пошла учиться в колледж на швею. Часть заработанных денег постоянно отправляла отцу-инвалиду.

Год назад она начала встречаться с молодым человеком. Когда в колледже узнали о ее беременности, «попросили» из общежития, рассказала сама Анора, а отец ее будущего ребенка испарился. Но она решила рожать и воспитать ребенка, несмотря ни на что. В мусульманских семьях аборт считается большим грехом. Впрочем, как и рождение ребенка вне брака. Молодая мать в том числе поэтому отказывается возвращаться в Узбекистан — проклянут. Поэтому же отказывается публиковать номер своей банковской карты, хотя в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступает немало звонков и писем от желающих помочь матери-одиночке.

После родов каждый день она умудрялась печь самсу — 30-40 штук, получая за это 400 рублей. Декретные деньги она еще не получала. А за съемную комнату отдавала 6000 рублей в месяц, кроме того, оплачивала коммунальные услуги. От переживаний у Аноры пропало грудное молоко. Поэтому ей приходится покупать совсем недешевое детское питание.

Имена матери-одиночки и ее дочери изменены.