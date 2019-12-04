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Скончался в больнице избитый собутыльником житель Бердска

18:07 04.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Первоначально полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинения тяжкого вреда здоровью. Но в связи со смертью потерпевшего, статью ужесточат.

Скончался в больнице избитый собутыльником житель Бердска
Полицейские передадут дело в СК

В Бердске полицейскими задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, сообщили сегодня, 4 декабря, в управлении МВД по Новосибирской области.

2 декабря в медицинское учреждение был госпитализирован 54-летний житель Бердска. Врачи диагностировали у пациента телесные повреждения и перелом ребра. Информация о потерпевшем была передана в полицию. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления – безработного и ранее не судимого 46-летнего местного жителя. Как установили полицейские, днем 2 декабря в квартире дома по улице К. Маркса в ходе совместного распития спиртного, на почве внезапно возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему побои, — рассказали в полицейском ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Однако, статью УК, как и меру пресечения подозреваемому вскоре могут изменить. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», избитый пациент скончался в больнице.

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