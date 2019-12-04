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Особенности биржи Адвего

18:14 04.12.2019
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Биржа Адвего — крупнейший ресурс Рунета для поиска удаленной работы.

Особенности биржи Адвего
Биржа Advego представляет собой сервис для заработка на продаже текстов разного направления. Такая работа на дому сегодня интересна многим. Регистрация на ресурсе простая. Важно то, что можно одновременно зарегистрироваться как заказчик и как исполнитель. Также наглядностью отличается и интерфейс, быстро освоить его не составит труда.
Привлекательным фактором для многих копирайтеров является наличие форума, что позволяет свободно общаться и обсуждать различные вопросы. На ресурсе предоставляется свободный доступ к заказам. Кроме того, бесплатно можно воспользоваться различными полезными сервисами, позволяющими улучшить качество текстового контента.

В ленте заказов отражаются все доступные на конкретный момент времени заказы. Имеется возможность выполнить настройки по различным фильтрам. К примеру, отсортировать заказы можно по цене, объему или времени выполнения. Пользователи часто также устанавливают фильтр на тип и категорию работы.
Имеется возможность разместить текстовый контент в магазин статей. Предварительно такая работа проходит проверку у модератора. Поэтому покупатели могут быть уверены в том, что приобретают качественный контент.

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