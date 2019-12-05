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Выстави свои работы в «Галерее Курьера»

15:54 05.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В новой рубрике каждый желающий может выставить свои работы, которые увидят тысячи зрителей.

Выстави свои работы в «Галерее Курьера»
Каждый горожанин может показать свои работы
Сюжет: Галерея Курьера
Выстави свои работы в «Галерее Курьера»

Выстави свои работы в «Галерее Курьера»Рисует капиллярной ручкой огнегривых львов и задумчивых оленей 24-летняя Диана Глазкина из БердскаЕщё 8 новостей

Вы рисуете, лепите, вяжете забавных мишек? Тогда наша новая рубрика «Галерея Курьера» для вас. В ней каждый горожанин может показать свои работы.
Если вы хотите выставить свои работы в нашей галерее, то пришлите фотоснимки разрешением не менее 1200 пикселей по горизонтали. Количество от 5 до 10 штук. Фото ждем на bkurer@mail.ru  с пометкой в теме «Галерея Курьера».
Ваше творчество может быть из любой сферы — живопись, лепка, вышивка, плетение и т.д. В общем, все, что создаете вы сами. Если у вас есть страничка в соцсети или свой сайт, мы сделаем ссылку на него — поэтому высылайте и его адрес. И обязательно подпишите свое имя и фамилию. И названия своих работ. Кроме сайта мы опубликуем ваши работы в газете «Курьер.Среда.Бердск».

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