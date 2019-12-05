Европротокол в ДТП: что и как делать. Пошаговая инструкция

После того, как европротокол оформлен в двух экземплярах, в него запрещается вносить изменения или дополнения, иначе он будет признан незаконным.

Как правильно оформить протокол ДТП

Европротокол — специальная форма Извещения о ДТП, которую самостоятельно заполняют участники ДТП, и которая подтверждает право одного из участников (Потерпевшего) на получение страховой выплаты по ОСАГО.

Закон об оформлении ДТП без сотрудников ГИБДД Возможность и обстоятельства оформления европротокола в 2019 году регламентируются следующими нормативными актами:

— Федеральным законом от 25.04.2002г. №40-ФЗ «Об ОСАГО» (ст. 11.1). — Федеральным законом от 21.07.2014г. №223-ФЗ, включающим в предыдущий закон пункт 11.1, допускающий возможность оформления ДТП в 2019 году без участия представителей дорожной полиции. — Федеральным законом от 29.12.2017г. №448-ФЗ, корректирующим вышеуказанный норматив в плане порядка условий составления европротокола. — Положением №431-П от 19.09.2014г., утвержденным российским Центробанком и определяющим правила ОСАГО.

Сумма ущерба при оформлении европротокола

В 2019 году для оформления европротокола устанавливаются определенные ограничения, ограничивающие размер возможного возмещения

ущерба. Согласно пунктам 4 – 5 ст. 11.1 закона №40-ФЗ, самостоятельное составление документа по результатам аварии водителями возможно, если максимальная сумма ущерба составляет:

100 тысяч рублей.

Особенности оформления европротокола в 2019 году

При оформлении европротокола в 2019 году необходимо руководствоваться следующими правилами:

— для записей должна использоваться шариковая ручка; — надписи должны быть различимы, рекомендуется заполнять графы не прописью, а печатными знаками;

— обе страницы документа должны заполняться каждым водителем, при условии проставления ими подписей на двух экземплярах бланка; — в случае внесения исправлений, они подтверждаются подписями обоих водителей.

Когда можно оформить европротокол при ДТП в 2019 году Согласно требованиям ст. 11.1 Федерального закона №40-ФЗ, в 2019 году допускается не вызывать представителей ГИБДД для расследования результатов аварии и оформить европротокол, если соблюдены следующие условия: — В ДТП участвовало два автомобиля, а повреждения вызваны непосредственно их столкновением.

— Авария произошла на территории РФ, поскольку, несмотря на то, что в других странах предусмотрено оформление европротокола, там не действует российский ОСАГО.

— Оба водителя оформили автостраховку ОСАГО, и срок действия полисов еще не истек.

— Водители самостоятельно определили между собой виновника ДТП. — Пострадали только две указанные машины, травмированные и погибшие отсутствуют, ущерб не нанесен объектам городской инфраструктуры, другим людям или автомобилям и пр.

— Ущерб авто после ДТП не превышает 100 тысяч рублей (для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, Ленинградской области не превышает 400 тысяч рублей).

— Второй водитель не должен возражать против самостоятельного оформления европротокола, иначе составить документ не получится, поскольку оба участника ДТП заверяют его собственными подписями.

Внимание! В 2019 году определение виновного водителя исключено из перечня обязательных условий оформления европротокола, если в машине установлена спутниковая система ГЛОНАСС или у автомобилистов есть специальное мобильное приложение, позволяющие установить виновника без присутствия на месте происшествия инспекторов ГИБДД.

Действия при ДТП до оформления европротокола

Согласно п. 2.5 ПДД в случае ДТП водителю необходимо выполнить ряд обязательных действий:

Автомобиль должен быть остановлен, не допускается его перемещать до окончания расследования аварии, если это не создает препятствий для движения или опасности окружающим.

Если передвижение других автомобилей невозможно, в соответствии с п.2.6 ПДД необходимо освободить участок дороги, предварительно зафиксировав на фото и видео обстоятельства аварии.

Двигатель необходимо выключить, машину поставить на стояночный тормоз. Включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Если происшествие произошло в пределах городской черты, расстояние от знака до автомобиля составляет не менее пятнадцати метров, на дороге вне населенного пункта – минимум тридцать метров (п. 7.2 ПДД). Убедиться в отсутствии пострадавших, если это потребуется, вызвать медиков. Сообщить о произошедшем телефонным звонком страховщику и поступить в соответствии с его рекомендациями. Если условия страхового договора предусматривают вызов представителя страховой компании на место ДТП, необходимо его дождаться.

Зафиксировать обстоятельства аварии имеющимися фото или видео средствами. Познакомиться с другим участником происшествия, обменяться контактной информацией, зафиксировать реквизиты его полиса ОСАГО и данные автомобиля. Найти свидетелей ДТП, записать их телефонные номера и другие контактные сведения.

Оформить бланк извещения (европротокол) о происшествии с другим водителем.

Если обстоятельства ДТП не соответствуют условиям, допускающим оформление его результатов европротоколом, необходимо вызвать представителей ГИБДД и принять участие в расследовании, подписав необходимые документы и сообщив об известных обстоятельствах аварии.

Пошаговая инструкция оформления Европротокола в 2019 году

Вначале оба водителя совместно заполняют первые восемь пунктов бланка европротокола, внося следующую информацию:

В первом пункте – указать точный адрес или километр шоссе, где произошла авария.

Во втором – отмечается дата происшествия и время, с минутной точностью. Необходимо внимательно подойти к фиксации времени, чтобы не ошибиться, заполняя документ.

В третьем – сколько автомобилей было повреждено. Если их более двух, составление европротокола в 2019 году неправомерно.

В четвертом – отмечается, что отсутствуют раненые и погибшие, иначе придется вызывать представителей правоохранительных органов. В пятом – проставляется галочка в квадрате относительно проведения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения (в большинстве случаев – нет).

В шестом – пострадали ли другие машины и прочее имущество. В седьмом – имеются ли очевидцы, способные подтвердить обстоятельства происшествия, с указанием фамилий, имен, отчеств, их паспортной информации. В восьмом – участвовали ли в расследовании ДТП представители ГИБДД (в данном случае указывается – нет).

Далее каждый водитель отдельно заполняет свою сторону бланка. Не имеет значения, в каком порядке будут обозначены автомобили участников происшествия, это не повлияет на итоговый результат и не более чем условно. В данных пунктах указывается:

В девятом – информация об автомобиле, с перечислением марки, модели, номера ВИН, регистрационных сведений.

В десятом – паспортные данные владельца, если речь идет об организации – ее полное наименование.

В одиннадцатом – сведения о лице, управлявшем автомобилем, включая паспортную информацию, данные из водительского удостоверения (его номер, присвоенную категорию ТС, разрешенных к управлению, дату выдачи). В двенадцатом – информацию об автостраховщике с отметкой номера полиса и даты, по которую действует документ, отдельная отметка – застраховано ли авто от повреждений.

В тринадцатом – на схематическом изображении автомобиля или другого ТС отмечается, на какое место пришелся удар при столкновении. В четырнадцатом – перечисляются полученные дефекты и повреждения.

В пятнадцатом – графа «Замечания» предусматривает отметку водителя о предполагаемом виновнике аварии.

В шестнадцатом – из предлагаемого перечня выбираются соответствующие произошедшему обстоятельства происшествия; если ни одно из них не подходит – имеется графа «Иное».

В семнадцатом – схематически изображается ДТП, с указанием всех существенных деталей происшествия. О порядке оформления схемы указано ниже. В восемнадцатом – оба водителя расписываются.

На втором листе бланка европротокола нумерация пунктов начинается сначала. Порядок заполнения оборота в 2019 году следующий:

В первом пункте отмечается, какой букве согласно европротоколу (А или В) соответствует конкретный автомобиль. Порядок распределения не важен, главное – различать участников.

Во втором детально излагаются обстоятельства аварии по мнению водителя, заполняющего данный экземпляр бланка.

В третьем – отмечается, находился за рулем непосредственно владелец ТС или доверенное лицо.

В четвертом – перечисляются другие автомобили, кроме указанных, если они участвовали в ДТП.

В пятом – наличие материального ущерба для других объектов с указанием их наименования и принадлежности (при наличии обстоятельств, относящихся к четвертому и пятому пунктам, придется вызывать представителей ГИБДД).

В шестом – способно ли авто перемещаться своим ходом. Если требуется буксировка, сообщается о местонахождении поврежденной автомашины. В седьмом – отмечается, различается ли позиция водителей в трактовке пунктов с четырнадцатого по семнадцатый данного документа. Если присутствуют разногласия, их следует перечислить. Далее указывается, когда составлялось извещение, ФИО заполнившего бланк, его личная роспись.

Предусмотрена графа для отметки о прилагаемой к извещению документации. Это может быть схема ДТП или данные, полученные с использованием вышеуказанных технических средств, без которых в некоторых случаях европротокол в 2019 году не будет принят к рассмотрению.

Внимание!

После того, как европротокол оформлен в двух экземплярах, в него запрещается вносить изменения или дополнения, иначе он будет признан незаконным. Если требуется внести коррективы, они должны подтверждаться обоими участниками, но чтобы исключить возможные проблемы с последующим оформлением страховки рекомендуется заполнить бланки повторно, исключив возможные исправления и коррективы.

Схема на европротоколе представляет собой графическое изображение ДТП, пошаговая инструкция ее выполнения в 2019 году следующая: — отмечается наименование документа, дата и время его составления; — рисуется план местности, с отметкой расположенных рядом объектов и особенностей инфраструктуры, других деталей;

— обозначается, как называются улицы или километр шоссе, где произошла авария; — изображаются линии дорожной разметки, знаки, регулировочные средства (светофоры) и прочие особенности, регламентирующие порядок движения на данном участке;

— указывается расположение автомобилей после столкновения с обозначением каждого ТС соответствующей буквой алфавита, использующейся при составлении бланка извещения; — отмечается, как перемещались машины до аварии;

— место столкновения обозначается крестиком;

— фиксируются прочие обстоятельства, играющие роль в полном описании обстоятельств происшествия.

Внизу схемы необходимо привести расшифровку условных обозначений, использовавшихся при составлении схемы, записываются фамилии и инициалы водителей, участвовавших в ДТП. Водители расписываются, внося фразу с формулировкой о согласии с составленным планом. Если имеются очевидцы, они также должны подписать указанную схему с указанием основных своих данных.

Примечание!: Ответственность каждого из участников ДТП определяется только в соответствии с данными, вносимыми обоими участниками ДТП на лицевой стороне Извещения.

Рекомендуется первый лист Извещения о ДТП оставлять предполагаемому потерпевшему, второй лист (самокопир) — предполагаемому виновнику

ДТП. В принципе, не имеет значения, кому достанется первый лист, а кому второй (рекомендации связаны с тем, что оригинал Извещения легче отсканировать и переслать Страховщику виновника при прямом возмещении убытков).

Оба участника ДТП обязаны самостоятельно заполнить обратные стороны Извещения. Обратную сторону рекомендуется заполнить уже дома (во Франции даже рекомендуют ее заполнять вместе с юристом).

Примечание: На обратной стороне Извещения о ДТП имеется бланк декларации, он заполняется каждым водителем отдельно. Эти данные позволяют получить дополнительную информацию, необходимую для разбирательства страхового случая.

Извещение считается заполненным только в случае если:

— экземпляры разъединены;

— заполнены обе стороны каждого экземпляра Извещения. В некоторых случаях, информация с обратной стороны Извещения о ДТП от виновника ДТП может и не понадобиться для подтверждения страхового случая. Но лучше не рисковать: есть обязанность заполнить обе стороны Извещения каждым участником — значит нужно заполнить, чтобы не давать лишнего повода страховым компаниям отказать в страховой выплате.

Что делать после оформления европротокола?

После того, как европротокол оформлен, в 2019 году он передается участником происшествия в страховую компанию для начисления компенсации по ущербу. В этой ситуации не играет роли, виноват или нет водитель в аварии. Это будет иметь значение в определении порядка взыскания средств страховщиком в рамках действующего ОСАГО.

Внимание! При вручении извещения (вместе с другим пакетом документов) необходимо побеспокоиться, чтобы сотрудник страховщика, принимающий корреспонденцию, сообщил участнику аварии входящий номер документации, реквизиты заведенного дела, свою фамилию, инициалы и должность, зафиксировал, когда поступили бумаги на возмещение по ОСАГО.

Срок оповещения страховой

ВАЖНО!

В 2019 году согласно п. 2 ст. 11.1 Федерального закона №40-ФЗ, водителю, заполнившему извещение (как виновному так и пострадавшему), необходимо в пятидневный срок (исключая праздничные и выходные дни) после даты аварии, указанной в бланке европротокола, передать документ в страховую компанию, иначе СК вправе отказаться возмещать ущерб. Водителю не допускается в течение последующих пятнадцати дней самостоятельно восстанавливать автомобиль до осмотра его представителями страховщика или назначенными СК специалистами экспертной организации (если это потребуется).

Необходимые документы для подачи в страховую компанию — заявлением на бланке, разработанном в страховой компании, о возмещении убытков в случае аварии;

— паспортом заявителя или другим равноценным документом;

— водительскими правами;

— СТС автомобиля;

— страховым договором ОСАГО, в который вписан управляющий автомашиной; — фотографиями и видеоматериалами, свидетельскими показаниями об обстоятельствах аварии, данными технических средств, упомянутых в ст. 11.1 закона №40-ФЗ.

Внимание! Согласно п. 10 ст. 12 ФЗ№40, страховщику необходимо в пятидневный срок от даты предоставления европротокола за свой счет организовать проведение экспертного обследования авто, чтобы установить объем и стоимость восстановления машины.

Что будет, если не сдал европротокол?

Внимание!

В соответствии с положениями ст. 14 Федерального закона №40-ФЗ, страховая компания вправе предъявить ответное требование о возмещении ущерба, выплаченного по договору ОСАГО пострадавшему, со стороны виновного в ДТП, если им не предоставлен европротокол о происшествии в течение пяти суток, без учета выходных или праздничных дней.

Поэтому, кроме отсутствия возможности получить причитающиеся средства по автостраховке, если автолюбитель не сдаст в страховую в установленный срок свой экземпляр европротокола, ему следует быть готовым к предъявлению со стороны страховщика регрессных требований по ОСАГО. Действия в случае отказа страховой по европротоколу

Обоснованные причины отказов в приеме европротоколов со стороны страховой компании в 2019 году могут быть обусловлены:

ошибками, неточностями и исправлениями в бланке извещения, составления его неразборчивым почерком;

отсутствием подписи второго водителя;

нарушением условий, при которых допускается оформление европротокола; просроченной датой предоставления документации;

отсутствием подтверждений с использованием специальных технических средств, при несогласии участников аварии относительно обстоятельств происшествия; свидетельствами, подтверждающими, что документ был подготовлен при условиях оказания давления на составителя.

Страховщик не вправе отказывать клиенту, необоснованно требуя предоставления второго экземпляра европротокола, заполненного другим пострадавшим водителем, или в прочих случаях, не предусмотренных законодательством.

Если СК в 2019 году отказывается принимать оформленный европротокол по неправомерным причинам, автовладелец должен отстаивать свои интересы в суде.

Но, согласно ч. 5 ст. 4 АПК РФ, обязателен досудебный процесс урегулирования споров. Поэтому в таком случае автолюбителю необходимо обратиться к страховщику с письменной претензией, указав в документе:

— наименование инстанции, куда направляется бумага;

— обстоятельства дела, с указанием неправомерности отказа и ссылкой на действующие нормативно-правовые акты;

— требования по исполнению претензии;

— предлагаемый срок ответа и адрес направления данного сообщения; — перечень приложений.

В конце претензии составитель указывает дату, когда была составлена бумага, расписывается с указанием ФИО. Приложения должны свидетельствовать о правоте заявителя, обеспечивать наличие доказательств, оправдывающих составление претензии.

Если в тридцатидневный срок со стороны страховой компании не поступил ответ на поданную претензию по выплатам согласно европротоколу или был подтвержден необоснованный отказ от выплаты, автовладелец вправе направлять исковое заявление в арбитражную судебную инстанцию по адресу его жительства или нахождения страховщика.

Кроме страховщика, копия подобной претензии может направляться в РСА, Роспотребнадзор и другие заинтересованные организации.

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области