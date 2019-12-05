SOS: Как понять, что в семье есть домашнее насилие

Патологическая ревность со стороны мужчины — страшная вещь. Само это чувство говорит о том, что человек в себе не уверен. А как ему избавиться от этой неуверенности? Конечно же за счет партнерши.

Жертвы насилия часто не готовы рассказывать о своих проблемах окружающим

Жертвы насилия часто не готовы рассказывать о своих проблемах окружающим, именно по этой причине родные и близкие люди могут долго оставаться в неведении. Какие признаки говорят о том, что в семье есть серьезные проблемы и женщину нужно спасать, объясняет психолог Мария Меркулова.

Признак № 1. Не только жертва

Когда мы говорим о домашнем насилии, которое может быть как физическим, так и психологическим, женщина, как правило, выступает не только в роли жертвы, поскольку оставаться в этом состоянии было бы слишком тяжело. Как бы странно это ни звучало, она обычно также может исполнять роль агрессора или спасателя. Рассмотрим распространённую ситуацию, при которой муж страдает от алкогольной зависимости и, будучи пьяным, поднимает руку на жену. В такие моменты супруга, конечно же, является жертвой. Но утром, когда он трезвеет и начинает просить прощения, женщина может исполнять роль агрессора, высказывая ему свое недовольство, упрекая за вчерашнее поведение, либо же становится спасателем — бежит к благоверному с таблеточками и рассолом. Последняя роль для женщины наиболее приятная, ведь она дает ей почувствовать себя главной и значимой. Со стороны такие изменения обычно видно очень хорошо, т. е. сначала ваша подруга или близкий человек жалуется на мужа, который себя безобразно ведет, а через какое-то время рассказывает, как она его «построила», либо спасла от долгов, вылечила, после похмелья и т. д. Если вы видите подобные резкие перепады, конечно, стоит присмотреться к этой семье — скорее всего, там есть насилие. Может быть, не физическое, а психологическое, но от этого оно не менее опасно.

Признак № 2. Синяки и раны «от кошки»

Безусловно, далеко не все жертвы насилия готовы рассказывать о нем близким друзьями и родным. Многим проще не обсуждать этот факт и даже откровенно лгать, чем признаться, что проблема существует. Так, например, женщины часто скрывают следы побоев, а если кто-то их все-таки замечает, то придумывают какие-то нелепые, практически фантастические объяснения: «кошка поцарапала», «я случайно врезалась в дверь», «уронила на себя лестницу» и т. д. Да, бывают травмы по неосторожности, никто не застрахован, но если они повторяются с завидной регулярностью, стоит задуматься.

Признак № 3. То несчастная, то счастливая

Резкие перепады настроения — еще один повод забеспокоиться. Например, какое-то время женщина ходит полностью подавленной, а потом вдруг на смену этому состоянию резко приходит невероятная эйфория, я бы даже сказала нездоровая веселость. Подобные скачки могут быть обусловлены сменой роли жертвы на роль агрессора или спасателя.

Признак № 4. Нездоровая худоба

Часто женщины, которые становятся жертвами насилия, очень сильно худеют. Казалось бы, когда есть какая-то неудовлетворенность, мы наоборот начинаем «заедать» проблему, в ход обычно идут сладости. Но если мы говорим о зависимых отношениях и насилии в семье, жертвы этого насилия часто просто перестают есть.

Признак № 5. «Муж не пускает»

Еще один признак: женщина полностью выпадает из социальной жизни, начинает избегать разговоров по душам, общения, хотя раньше вела себя противоположным образом. Она не приглашает гостей, а на предложения куда-то пойти отвечает: «Меня не пускает муж».

В отношениях партнеры должны быть равны. Ненормально, если супруг куда-то не отпускает вторую половину. К сожалению, многие женщины забывают, что крепостное право в нашей стране отменили в 1861 году. Они добровольно становятся рабынями. Да, иногда можно отказаться от встречи с подругами или чего-то еще. Но если между супругами здоровые отношения, то вы сделаете это только потому, что сами так решили, а не потому, что «муж не разрешает» или вы боитесь, что он обидится, не будет с вами разговаривать, резко отреагирует. Страха кого-то обидеть, разозлить и т. д. не должно быть вообще. Если это не так, скорей всего, в семье женщина подвергается насилию.

Признак № 6. Финансово зависима

У женщины нет собственных денег, все финансовые вопросы контролирует супруг. Свои деньги необходимы даже детям. Когда ребенок выходит в социум, идет в школу и родители начинают давать ему средства на карманные расходы, они не должны потом терроризировать его вопросом: «Куда ты все потратил?» Что уж говорить о взрослых женщинах. Они тем более не обязаны отчитываться. Если муж заставляет это делать — значит, в семье точно не все гладко, и, скорее всего, он периодически ведет себя агрессивно по отношению к супруге.

Признак № 7. «Сама виновата»

Женщина-жертва всегда оправдывает неадекватное поведение супруга. Фраза «я сама виновата» звучит из ее уст с завидной регулярностью. Если муж не пустил жену на встречу с подругами и запер в ванной, в искаженной логике жертвы это означает, что он ее просто очень сильно любит. Ударил — «ну, он не хотел, просто так сильно приревновал, что не смог сдержаться». Еще раз повторю: жертва часто пытается сделать из своего мучителя «белую и пушистую овечку», которая ни в чем не виновата. Такой подход обычно формируется с детства, когда ребенку приходится оправдывать вербальное или физическое насилие собственных родителей, ведь он любит их безусловной любовью.

Признак № 8. Жизнь с ревнивцем

Патологическая ревность со стороны мужчины — страшная вещь. Само это чувство говорит о том, что человек в себе не уверен. А как ему избавиться от этой неуверенности? Конечно же за счет партнерши. Соответственно, насилие — самый лёгкий способ самоутвердиться, показать свою власть над кем-то.

Признак № 9. Мужские обиды

Мужчина постоянно говорит женщине «ты должна» или «ты виновата» и припоминает ей все свои обиды, вообще часто обижается по мелочам. Обычно это люди, которые могут быть способны к насилию, просто некоторые из них не сразу себя проявляют, однако жизнь с ними не сулит ничего хорошего.

Как только вы видите, что близкий человек ведёт себя как жертва, согласно описанным выше признакам, это говорит о том, что рядом обязательно есть насильник — пусть не физический, но психологический точно. И здесь очень важно оказать поддержку. Знаете, когда марафонец бежит дистанцию, у него на пути стоят столики с водой, которую он пьёт, чтобы двигаться дальше. Ваше общение и поддержка, по сути, очень похожи на эти глотки свежей воды, и, конечно, они необходимы тому, кто попал в такую сложную ситуацию.

Источник: АиФ