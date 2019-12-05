На месте гибели 19 пассажиров рухнувшего с моста автобуса в Забайкалье установят мемориальную доску

Личности всех погибших установлены: 17 из 19 человек — жители Сретенского района, еще двое, включая водителя автобуса — из Читы.

Во время установки доски на мосту проведут акцию памяти

Администрация Сретенского района в Забайкальском крае установит мемориальную доску на мосту через реку Куэнгу, с которого 1 декабря упал рейсовый автобус. Об этом ТАСС сообщил глава района Алексей Закурдаев.

«Мы заказали в Чите мемориальную доску, нам пообещали, что в среду она будет готова. Когда ее доставят в район, установим ее на мосту, проведем там акцию памяти — планируем сделать это завтра», — сказал Закурдаев.

В понедельник местные жители организовали на мосту стихийный мемориал. Туда принесли цветы и детские игрушки. Такие мемориалы появились в Чите и Сретенске.

Личности всех погибших установлены: 17 из 19 человек — жители Сретенского района, еще двое, включая водителя автобуса — из Читы.

Источник: ТАСС