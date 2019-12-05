Снимаются в кино и выступают на мировых сценах выпускники музыкальной школы Бердска

Директор музыкальной школы Юлия Дианова

Бердская детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова открылась в сентябре 1947 года. Она — одно из старейших учреждений культуры Бердска. В 2019 году ей исполнилось 72 года. Она входит в ассоциацию школ Свиридова и является единственной школой за Уралом, носящей имя этого композитора.

В 2013 году ДМШ им. Свиридова вошла в топ-100 лучших школ России. В 2017-м стала победителем Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».

Здесь бывает тихо, пожалуй, только ночью. Из классов льется музыка и слышится прекрасное пение.

— Миссия школы — воспитание культурных, образованных людей, которых в наше время не так много. Классическая и народная музыка несет высокие идеалы, воспитывает нравственность. Ежедневные занятия заставляют ребенка мобилизовать все свои организаторские способности, чтобы все успеть сделать. Поэтому часто бывает, что ребенок, которого отдали в музыкалку, начинает лучше успевать в обычной школе. Занятия музыкой воспитывают трудолюбие, волю, и характер, ведь чтобы чего-то добиться, нужно приложить большие усилия, — убеждена директор музыкальной школы Юлия Дианова.

Историю хранит музей

В школе работает музей. Как писал «Курьер.Среда.Бердск» музей истории музыкальной школы был создан директором музыкальной школы Ниной Соболевской и ветераном школы, преподавателем Тамарой Лапиной в 2004 году.

— Концепция музея включает в себя несколько направлений. История школы в лицах: руководители учреждения, этапы развития школы, концертно-просветительская деятельность, достижения школы за период деятельности и школа сегодня, — рассказывает Нина Соболевская.

Первая экспозиция — это фотографии из жизни школы, которые сейчас собраны в панно.

Как отмечает бывший директор школы Тамара Лапина, основная часть музея — история школы в лицах. Каждая история — это собранные по крупицам рассказы о тех людях, которые стояли у истоков организации детской музыкальной школы и внесли неоценимый вклад в ее становление и развитие.

Ряд стендов посвящен истории школы, распахнувшей свои двери в 1947 году. В то время это был маленький деревянный домик в старом Бердске. Сейчас то место покоится на дне Обского водохранилища.

У истоков школы стояли учителя бердского педагогического училища Людмила Бессонова, Наталья Монбланова и Иван Иванов. В музее можно увидеть их фото и ознакомиться с их деятельностью в разные периоды развития школы.

На момент открытия учащихся было 30 человек по классу скрипки, фортепиано и баяна.

В 60-е годы в школе было уже 13 преподавателей и свыше сотни учеников. Сейчас число учеников насчитывает более 400.

Ученики школы известны по всему миру

В холле висят фото выдающихся учеников школы. Среди них — известные музыканты, актеры, работники администрации. И сейчас воспитанники из музыкальной школы им. Г.В. Свиридова блистают на конкурсах и фестивалях. В числе последних побед — Елена Корниенко с учеником Сергеем Шарко на международном конкурсе по классической гитаре стали дипломантами, учащиеся Елены Вылегжаниной Егор Беляев и Владимир Волженин заняли 1 и 2 места в международном конкурсе народных инструментов в Италии. Учащиеся школы неоднократно защищали честь Сибирского региона и России на международных и всероссийских конкурсах. Бердскую музыкальную школу знают в Испании, Италии, Франции, Германии, Чехии и других странах мира. За многолетнюю историю школа не только выпустила тысячи учеников, но и обрела удивительные традиции.

Музыку в массы

Одно из направлений школы — культурно-просветительское.

Традиционными стали концерты, посвященные Международному Дню Музыки, который ежегодно отмечается 1 октября. Учащиеся и преподаватели школы исполняют известные и любимые музыкальные произведения. В красиво украшенный концертный зал собираются учащиеся школы, их родители, друзья, ребята из детских садов и школьники.

Каждый год для первоклассников проходит «Посвящение в музыканты». В этот день звучат произведения на различных музыкальных инструментах. Первоклассники знакомятся с различными музыкальными стилями, жанрами, формами, с именами известных детских композиторов.

В рамках «Школьной филармонии» ежемесячно проводят по 10-15 концертов в школах и детских садах и приглашают к себе.

Спектакли театрального отделения собирают полные залы.

— Мечтаю, чтобы увеличилось число бюджетных мест, чтобы как можно больше бердчан могло приобщиться к прекрасному – к музыке. Мы планируем создать духовой оркестр, для которого выиграли грант, получили музыкальные инструменты. Но пока, к сожалению, для этого не хватает детей. В планах — создание камерного оркестра, — поделилась руководитель школы.

Мастера своего дела

Преподавательский состав школы – люди, увлеченные своим делом. В школе работает 57 педагогов. 50% из них – бывшие выпускники. Они с утра до вечера сеют в детях любовь к прекрасному. Переступая порог класса, они обволакивают обаянием и добрыми словами приветствуют своих воспитанников.

Ирина Перова считает, что игра на музыкальном инструменте увеличивает мозолистое тело мозга

Ирина Перова, преподаватель фортепиано, стаж более 40 лет:

— У нас большая семья, пять детей, мама купила фортепиано в те трудные годы за 500 рублей. И мы с сестрой учились музыке. Она выбрала другую профессию, я не представляла себе, что буду работать кем-то другим. В процессе обучения мы постоянно растем вместе с детьми, которые стали более интеллектуальны. Я слушала лекцию, где ученый сказал, что если ребенок поиграет год на музыкальном инструменте, у него увеличивается мозолистое тело мозга на 25%.

Для Юлии Максимовой работа — это творчество, энергия, которую дает музыка

Юлия Максимова, преподаватель эстрадно-джазового вокала, стаж более 15 лет:

— Я закончила эту школу. Для меня работа — это творчество, энергия, которую дает музыка. Мне очень нравится общаться с моими любимыми детьми. У нас теплые отношения. Мы поддерживаем друг друга.

Сергей Дружинин учит детей, чтобы на сцене они были настоящими

Сергей Дружинин, преподаватель образцового-театрального коллектива «Лето», работает первый год:

— Я выпускник школы, учился у Романа Мотылюка. Приятно видеть, когда у детей горят глаза. Я учу детей, чтобы на сцене они были настоящими и переживали все события, как в жизни. Театр развивает культурно, учит общаться, раскрывает творческий потенциал личности.

Вера Жукова считает, что все приходит и уходит, а музыка вечна

Вера Жукова, преподаватель по классу аккордеона, стаж 48 лет:

— Я счастливый человек. Я обожаю музыку и каждый день на работу иду, как на праздник. Все приходит и уходит, а музыка вечна.

Младших школьников, пока идут занятия в холле ожидают родные. После окончания дети довольные выходят из класса.

— Мама, меня сегодня похвалила учительница, я сыграла намного лучше, — призналась одна из учениц школы.

За каждым успехом стоит труд педагога, усердие ученика и поддержка родителей. Таисия Давыдова учится играть на балалайке. Как призналась ее мама, инструмент девочка выбрала сама. По мнению родительницы, занятия музыкой развивают логическое мышление у детей, они чувствует себя увереннее в обществе.

— Школа очень уютная. Приветливые преподаватели — настоящие профессионалы своего дела. Я очень рада, что мой ребенок учится именно в этой школе, — рассказала мама Наталья.

Автор видео Елена Белоусова