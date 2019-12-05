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Без суда списывать долги по зарплате со счета работодателя разрешил Путин

03:18 05.12.2019 Фото: pixabay.com
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Работодатель сможет оспорить решение инспектора в течение 10 дней.

Без суда списывать долги по зарплате со счета работодателя разрешил Путин
Президент РФ подписал закон об упрощении порядка взыскания долга по зарплате

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается упрощенный порядок взыскания со счетов работодателя долга по заработной плате. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно поправкам в Трудовой кодекс РФ, в случае, если работодатель в срок не исполнит предписание трудового инспектора о выплате начисленной зарплаты, инспектор принимает решение о его принудительном исполнении. Данное решение является исполнительным документом и оформляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством об исполнительном производстве.

Работодатель сможет оспорить решение инспектора в течение 10 дней. Если решение не обжаловано и не исполнено, трудовой инспектор передаст его судебным исполнителям и деньги со счета работодателя будут списываться принудительно.

Госдума РФ приняла законопроект 21 ноября, Совет Федерации поддержал его 25 ноября.

Источник: rapsinews.ru

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