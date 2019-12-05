Расформировали воинскую часть, в которой срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек

По версии Минобороны, причиной трагедии стал нервный срыв у тюменца, но его земляки уверены, что Шамсутдинова довели до преступления издевательствами.

Воинскую часть, в которой тюменец расстрелял сослуживцев, расформировали

Воинскую часть №54110, в которой тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек, расформировали. Об этом «URA.RU» сообщил отец срочника Салим Шамсутдинов. По его мнению, расформирование подразделения затруднит работу следствия.

«Я разговаривал со своей знакомой женщиной, как раз оттуда, из Забайкалья. Она мне сказала, что воинскую часть Рамиля расформировали. Мне интересно, как теперь следователи собираются со свидетелями работать? Им придется по всей России ездить», — рассказал Шамсутдинов-старший агентству.

Оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию в Минобороны РФ не удалось — представитель ведомства не ответил на звонок. В пресс-службе Восточного военного округа России также не взяли трубку. «URA.RU» направило в министерство письменный запрос.

Шамсутдинов устроил расстрел под Читой 25 октября во время смены караула. В результате на месте погибли восемь солдат и офицеров, еще двое находятся в тяжелом состоянии. По версии Минобороны, причиной трагедии стал нервный срыв у тюменца, но его земляки уверены, что Шамсутдинова довели до преступления издевательствами.

Источник: ura.news