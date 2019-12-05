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Установка противопожарной двери от охранного предприятия «РИК»

09:41 05.12.2019 Фото: pixabay.com
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Охранное предприятие «РИК» — это значит, вы в надежных руках!

Установка противопожарной двери от охранного предприятия РИК
РИК: Помогаем решить вопросы пожаротушения

Противопожарная дверь — это конструктивные элементы в сборе (коробка, полотна, элементы крепления), предназначенные для заполнения проемов в противопожарных преградах и препятствующие распространению пожара в примыкающие помещения в течение нормируемого времени. Устанавливаются в зданиях с разными назначениями помещений.

Охранное предприятие «РИК» — это значит, вы в надежных руках!

Мы расположены по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.

Дополнительные телефоны: 2-55-00, факс: 8 (38341) 24643

Источник: Раздел «РиК» на сайте Весь Бердск

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