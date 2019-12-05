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Здоровье / Общество

БАС убил Владимира Мигулю

00:08 05.12.2019 Фото: pxhere.com
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В начале 1994 года у Мигули диагностировали боковой амиотрофический склероз — нейродегенеративную болезнь, убивающую двигательные нейроны.

БАС убил Владимира Мигулю
У Мигули диагностировали боковой амиотрофический склероз — нейродегенеративную болезнь, убивающую двигательные нейроны

Певца и композитора Владимира Мигулю знала и любила вся страна. Ему довелось испытать настоящую славу и столкнуться с одной из самых тяжелых болезней человека.

Сын военного летчика и медика Владимир Мигуля был родом из Волгограда. Мальчика всегда тянуло к музыке, но родители мечтали, чтобы он стал врачом. В результате, Мигуля окончил сразу два вуза — Волгоградский медицинский институт и Волгоградское училище искусств. Но после этого Владимир понял, что медицина его не увлекает — он поступает в Ленинградскую консерваторию, после чего начинает записывать свои песни. Мигуля писал для Боярского, Толкуновой, Ротару, Ободзинского, группы «Земляне», он сам выступал с собственными композициями и вскоре стал одним из наиболее популярных советских певцов и композиторов. Многие его начинания приводили к успеху в музыке и даже в бизнесе, пока в его жизни не произошло самое страшное.

В начале 1994 года Мигуля заметил, что стал слегка подвокаливать ногу при ходьбе. Появилось странное онемение конечностей, прогрессирующая слабость. Последовали долгие обследования в больницах, пока однажды знакомый врач не вышел к его жене Марине и не сказал тихо: «Мы поняли, что с ним». Марина воскликнула: «Неужели это рак?» «Лучше бы у него был рак!» – горестно ответил врач. А у женщины все похолодело внутри — она не понимала, что же может быть хуже рака.

У Мигули диагностировали боковой амиотрофический склероз — нейродегенеративную болезнь, убивающую двигательные нейроны. После покушения на Владимира 7 апреля 1994 года, когда бандиты взорвали его автомобиль и убили водителя, болезнь быстро начала прогрессировать. Речь нарушилась, пропала контрактура пальцев (Мигуля перестал играть на синтезаторе), пришлось ходить с палочкой, а потом сесть в инвалидную коляску. Через год Мигуля потерял возможность себя обслуживать, он лишь просил жену выносить себя каждый день в ванну и класть в воду (Владимиру не хотелось, чтобы домашние помогали ему с отправлением естественных надобностей).

Мигуля был врачом и понимал, что его ждет, хотя и согласился на альтернативное лечение за границей, ничего ему не давшее. Вскоре он начал терять способность к самостоятельному дыханию, а 16 февраля 1996 года певец и композитор Владимир Мигуля умер. С момента диагноза БАС прошло ровно два года.

Источник: МедикФорум

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