Для повышения женского либидо поможет таблетка из пажитника

Пажитник усиливает кровоток в области гениталий и поднимает уровень тестостерона

Это повышающая либидо таблетка изготовляется из растения, используемого в жгучих приправах карри. Она увеличивает приток крови и уровень тестостерона, что повышает женское сексуальное желание.

Пищевая добавка, которая содержит растение из популярных блюд индийской кухни, способна повысить женское сексуальное желание, как выяснили исследователи. В эксперименте приняли участие 29 представительниц прекрасного пола среднего возраста, которые принимали таблетки на основе растения пажитник в течение двух месяцев. Они заметили подвижки в уровне либидо, возбуждения, увлажнения влагалища, качества оргазмов и в целом удовлетворения в постели.

Проводившие это исследовании ученые отмечают, что пажитник усиливает кровоток в области гениталий и поднимает уровень тестостерона. Оба этих показателя крайне важны для увеличения сексуального желания. А если уровень удовлетворения женщины в сексуальной жизни растет, то это вызывает целый эффект домино, положительно влияя на все прочие аспекты. Исследователи из Palacios’ Institute of Women’s Health в Испании привлекли для своего эксперимента женщин в возрасте от 45 до 65 лет. Они получали добавку, содержащую растительные экстракты, селен, витамины B, гинко билоба и пажитник.

Довольно часто падение уровня гормонов, наблюдаемое у женщин после менопаузы, приводит к утрате либидо и вагинальной сухости. Уровень сексуального возбуждения женщин и их функционал оценивался до и после начала исследования по специальному вопроснику, на основе которого можно было поставить оценку по шкале от 0 до 36. Если этот показатель ниже 26, то у женщины имеется риск сексуальных дисфункций. У большинства участниц эксперимента до начала приема пищевой добавки этот показатель составлял 20, а через два месяца он поднялся до 25. Подробности исследования опубликованы BMC Women’s Health.

Источник: МедикФорум