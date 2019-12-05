Подавился: что делать?

Многие неприятности можно предотвратить, если рядом окажется человек, способный помочь, но как поступить, если вы, например, подавились, а рядом никого не оказалось?
Владение навыками первой помощи является очень полезным качеством, но также важно уметь оказывать помощь самому себе. В конце концов, ситуации, когда помочь некому, случаются очень часто. Американский пожарный и парамедик Джефф Рейман предложил эффективный метод самопощи в тех случаях, когда человек подавился куском пищи.
По словам специалиста, действовать нужно быстро и четко. При этом необходимо выполнить несколько движений в определенной последовательности.
Эксперт отметил, что данный метод помогает очень быстро освободить легкие от воздуха, вместе с которым можно освободиться и от причины удушья.
Если не паниковать и действовать быстро, это в итоге может спасти жизнь, подчеркнул парамедик.
Источник: МедикФорум