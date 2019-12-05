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Общество / Стиль жизни

Подавился: что делать?

00:41 05.12.2019 Фото: pxhere.com
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Владение навыками первой помощи является очень полезным качеством, но также важно уметь оказывать помощь самому себе. В конце концов, ситуации, когда помочь некому, случаются очень часто.

Подавился: что делать?
Когда человек подавился куском пищи нужно действовать быстро и безотлагательно

Многие неприятности можно предотвратить, если рядом окажется человек, способный помочь, но как поступить, если вы, например, подавились, а рядом никого не оказалось?

Владение навыками первой помощи является очень полезным качеством, но также важно уметь оказывать помощь самому себе. В конце концов, ситуации, когда помочь некому, случаются очень часто. Американский пожарный и парамедик Джефф Рейман предложил эффективный метод самопощи в тех случаях, когда человек подавился куском пищи.

По словам специалиста, действовать нужно быстро и четко. При этом необходимо выполнить несколько движений в определенной последовательности.

«В ситуации, когда человек подавился, жизненно необходимо избавиться от причины удушья. Нужно встать на четвереньки, согнуть ноги в коленях, руки прямые и упираются в пол кулаками. Затем следует резко выставить обе руки вперед и упасть на пол прямо на грудь», — поделился Джефф Рейман.

Эксперт отметил, что данный метод помогает очень быстро освободить легкие от воздуха, вместе с которым можно освободиться и от причины удушья.

Если не паниковать и действовать быстро, это в итоге может спасти жизнь, подчеркнул парамедик.

Источник: МедикФорум

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