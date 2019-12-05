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Здоровье / Общество

Сиптомы лейкоза у ребенка

00:31 05.12.2019 Фото: pxhere.com
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Врач рекомендует обращать пристальное внимание на любые изменения в поведении детей – в частности, на внезапное отсутствие аппетита, вялость, и усталость, которые нельзя объяснить просто школьными или физическими нагрузками.

Сиптомы лейкоза у ребенка
Лейкоз у детей в большинстве случаев является приобретенным заболеванием, возникающим в основном в связи с нарушением деятельности иммунной системы

Симптомами лейкоза (злокачественного заболевания крови) могут быть изменения в привычной поведении детей и появление у них беспричинных синяков, сообщил московский врач-гематолог Константин Кондратчик.

В основном жертвами лейкоза становятся дети в возрасте до шести лет. Болезнь на первый взгляд может проявляться незаметно, и чтобы своевременно засечь, необходимо внимательно следить за состоянием ребенка, заявил главный внештатный детский специалист-гематолог ДЗМ, руководитель Городского центра гематологии и онкологии Морозовской ГКБ, кандидат медицинских наук Константин Кондратчик.

Врач рекомендует обращать пристальное внимание на любые изменения в поведении детей – в частности, на внезапное отсутствие аппетита, вялость, и усталость, которые нельзя объяснить просто школьными или физическими нагрузками.

Также должны настораживать участившиеся синяки на теле.

«Если ребенок недомогает, надо первым делом сдать анализ крови. Так можно обнаружить имеющиеся изменения в формуле крови», — поделился рекомендацией врач-гематолог.

По словам Кондратчика, лейкоз у детей в большинстве случаев является приобретенным заболеванием, возникающим в основном в связи с нарушением деятельности иммунной системы.

Причиной таких нарушений могут быть вирусные инфекции, длительная инсоляция, экологические аспекты, добавил специалист.

Источник: МедикФорум

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