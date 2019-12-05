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Общество / Стиль жизни

Сколько минут смеха способны убить человека?

00:47 05.12.2019 Фото: pxhere.com
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В марте 1975 года 50-летний каменщик из Великобритании Алекс Митчелл смотрел по телевизору любимый телесериал «Вкусняшки», и в течение 45 минут непрерывно смеялся. По завершению сериала мужчина умер от инфаркта.

Сколько минут смеха способны убить человека?
Длительный смех провоцирует травмы внутренних органов, он увеличивает пульс

Фраза «умираю от смеха» характеризует что-то невероятно смешное и приятное. В действительности, люди действительно могут умереть во время смеха, и примеров тому множество.

В 1989 году врач из Дании Оле Бентсен отправился в кинотеатр на просмотр британо-американской кинокомедии «Рыбка по имени Ванда» с участием Джона Клиза, Джейми Ли Кертис и Кэлвина Клайна. Фильм показался мужчине настолько смешным, что он начал хохотать, не переставая и безудержно. В какой-то момент пульс мужчины достиг 500 ударов в минуту, смех перешёл в истерику, и у датчанина произошёл сердечный приступ, от которого он скончался. Это не первый пример смерти от смеха, но один из самых свежих и наглядных.

Со стороны кажется, что умереть от смеха невозможно, ведь все мы слышали, что смех продлевает жизнь, и что это положительные эмоции полезны. Однако в самых редких случаях безудержный смех, который никак не удается сдержать, может привести к необратимым изменениям в организме. К примеру, длительный смех провоцирует травмы внутренних органов, он увеличивает пульс, что и произошло с датчанином, либо усиливает течение уже имеющихся болезней мозга и других органов. Вот почему смерть от смеха в медицинских документах обозначается, как прекращение жизнедеятельности на фоне остановки сердца или даже удушения, то есть асфиксии.

В марте 1975 года 50-летний каменщик из Великобритании Алекс Митчелл смотрел по телевизору любимый телесериал «Вкусняшки», и в течение 45 минут непрерывно смеялся. По завершению сериала мужчина умер от инфаркта, но его вдова отправила авторам этого сериала не гневное письмо, а благодарность. Она заявила, что последние минуты жизни её супруга были, возможно, самыми счастливыми.

Источник: МедикФорум

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