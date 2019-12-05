Сколько минут смеха способны убить человека?

В марте 1975 года 50-летний каменщик из Великобритании Алекс Митчелл смотрел по телевизору любимый телесериал «Вкусняшки», и в течение 45 минут непрерывно смеялся. По завершению сериала мужчина умер от инфаркта.

Длительный смех провоцирует травмы внутренних органов, он увеличивает пульс

Фраза «умираю от смеха» характеризует что-то невероятно смешное и приятное. В действительности, люди действительно могут умереть во время смеха, и примеров тому множество.

В 1989 году врач из Дании Оле Бентсен отправился в кинотеатр на просмотр британо-американской кинокомедии «Рыбка по имени Ванда» с участием Джона Клиза, Джейми Ли Кертис и Кэлвина Клайна. Фильм показался мужчине настолько смешным, что он начал хохотать, не переставая и безудержно. В какой-то момент пульс мужчины достиг 500 ударов в минуту, смех перешёл в истерику, и у датчанина произошёл сердечный приступ, от которого он скончался. Это не первый пример смерти от смеха, но один из самых свежих и наглядных.

Со стороны кажется, что умереть от смеха невозможно, ведь все мы слышали, что смех продлевает жизнь, и что это положительные эмоции полезны. Однако в самых редких случаях безудержный смех, который никак не удается сдержать, может привести к необратимым изменениям в организме. К примеру, длительный смех провоцирует травмы внутренних органов, он увеличивает пульс, что и произошло с датчанином, либо усиливает течение уже имеющихся болезней мозга и других органов. Вот почему смерть от смеха в медицинских документах обозначается, как прекращение жизнедеятельности на фоне остановки сердца или даже удушения, то есть асфиксии.

В марте 1975 года 50-летний каменщик из Великобритании Алекс Митчелл смотрел по телевизору любимый телесериал «Вкусняшки», и в течение 45 минут непрерывно смеялся. По завершению сериала мужчина умер от инфаркта, но его вдова отправила авторам этого сериала не гневное письмо, а благодарность. Она заявила, что последние минуты жизни её супруга были, возможно, самыми счастливыми.

Источник: МедикФорум