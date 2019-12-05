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Общество / Стиль жизни

Сменить пол хочет дочь Анджелины Джоли

01:02 05.12.2019 Фото: https://www.instagram.com/p/B5YWaS6h2xm/
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В настоящее время звездный отпрыск проходит гормональную терапию в одной из клиник Санта-Моники. В последствии ребенок планирует прибегнуть к операции по смене пола.

Сменить пол хочет дочь Анджелины Джоли
Ребенок Джоли планирует прибегнуть к операции по смене пола

Девочка с юных лет предпочитала носить мальчишескую одежду и короткую стрижку, а в возрасте девяти лет попросила называть ее Джоном

Дочь известных голливудских киноактеров Анджелины Джоли и Брэда Пита Шайло готовится к смене пола. 13-летняя девочка уже начала принимать гормональные препараты, которые помогут ей выглядеть более мужественно. — сообщает Sputnik.

Как сообщает издание, Шайло также удалось официально сменить свое имя. Теперь ее зовут Джон.

По данным зарубежных СМИ, в настоящее время звездный отпрыск проходит гормональную терапию в одной из клиник Санта-Моники. В последствии ребенок планирует прибегнуть к операции по смене пола.

Однако согласно закону, операцию по смене пола Джон (ранее Шайло) сможет перенести только в 16 лет.

Известно, что звездные родители подростка полностью поддерживают гендерное предпочтение своего ребенка.

«Он любит костюмы, носит галстуки, пиджак и брюки. Ему нравится одеваться так, как одеваются мальчики. Пришлось даже состричь ему волосы. Он действительно любит мужские вещи. Брэд и я не планируем наставлять его по поводу того, как он должен действовать — или как он должен себя чувствовать. Пусть он найдет свое место», — рассказывала ранее Анджелина Джоли.

Трансгендеры и Вивальди. Почем смена пола для народа

Отметим, что первенец Джоли и Пита с трех лет носила мальчишескую одежду и короткую стрижку, а возрасте девяти лет Шайло попросила называть ее Джоном.

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