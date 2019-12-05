05.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

На 1000 рублей вырастут пенсии с 1 января 2020 года

09:30 05.12.2019 Фото: Википедии
0

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей. У фронтовиков, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс.

На 1000 рублей вырастут пенсии с 1 января 2020 года
В этом году страховые пенсии повысили на 7,05%, а инфляция по итогам прошлого года оказалась на уровне 4,3%

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.

В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.

«У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно», — указывается в сообщении.

Таким образом, с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции, добавили в ПФР.

Кроме того, в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку, передает ТАСС.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Достойная пенсия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Связку ключей нашли возле магазина "Кафель"
11:02 05-12-2019
Связку ключей нашли возле магазина
Битой сломал руку 6-летнему пасынку и не пускал к нему "скорую" житель Кузбасса
11:00 05-12-2019
Битой сломал руку 6-летнему пасынку и не пускал к нему
БердскБез вести пропавшую худенькую женщину в сером пуховике ищут в Бердске
10:45 05-12-2019
Без вести пропавшую худенькую женщину в сером пуховике ищут в Бердске
БердскПсихиатр отказался приходить ради справки на ВТЭК к ребенку-инвалиду в Бердске 1
10:38 05-12-2019
Психиатр отказался приходить ради справки на ВТЭК к ребенку-инвалиду в Бердске
Шок: «Губы дьявола» докатились до Новосибирска 1
10:30 05-12-2019
Шок: «Губы дьявола» докатились до Новосибирска
БердскГосподин побережья: Выкупить землю на Бердском заливе может бизнесмен Илющенко 16
10:25 05-12-2019
Господин побережья: Выкупить землю на Бердском заливе может бизнесмен Илющенко
Стабильную зарплату в 40 тыс. рублей обещает инспекторам ГИБДД Новосибирска
10:15 05-12-2019
Стабильную зарплату в 40 тыс. рублей обещает инспекторам ГИБДД Новосибирска
БердскСнимаются в кино и выступают на мировых сценах выпускники музыкальной школы Бердска
10:00 05-12-2019
Снимаются в кино и выступают на мировых сценах выпускники музыкальной школы Бердска
За убийство двух незнакомок и нападение на школьницу пожизненный срок дал суд жителю Петрозаводска
09:45 05-12-2019
За убийство двух незнакомок и нападение на школьницу пожизненный срок дал суд жителю Петрозаводска
Качаете пресс, но нет результата, почему? 5 главных ошибок занимающихся
09:44 05-12-2019
Качаете пресс, но нет результата, почему? 5 главных ошибок занимающихся