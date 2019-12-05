На 1000 рублей вырастут пенсии с 1 января 2020 года

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей. У фронтовиков, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс.

В этом году страховые пенсии повысили на 7,05%, а инфляция по итогам прошлого года оказалась на уровне 4,3%

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.

В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.

«У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно», — указывается в сообщении.

Таким образом, с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции, добавили в ПФР.

Кроме того, в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку, передает ТАСС.