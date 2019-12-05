Скончался в больнице избитый собутыльником 54-летний пациент в Бердске

Врачи диагностировали у пациента телесные повреждения и перелом ребра. Полицейские задержали подозреваемого – безработного и ранее не судимого 46-летнего местного жителя.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого

В Бердске полицейскими задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, сообщили 4 декабря в управлении МВД по Новосибирской области.

2 декабря в медицинское учреждение был госпитализирован 54-летний житель Бердска. Врачи диагностировали у пациента телесные повреждения и перелом ребра. Информация о потерпевшем была передана в полицию. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления – безработного и ранее не судимого 46-летнего местного жителя.

-Как установили полицейские, днем 2 декабря в квартире дома по улице К. Маркса в ходе совместного распития спиртного, на почве внезапно возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему побои, — рассказали в полицейском ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Возможно, фигуранту вскоре переквалифицируют статью и изменят меру пресечения. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», избитый пациент скончался в больнице.