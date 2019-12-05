Слаботочные системы отличаются тем, что по ним проходит ток низкого напряжения. К ним подключается оборудование, предназначенное для обеспечения определенного вида связи. К примеру, это могут быть интернет сети и кабельное телевидение, сигнализация и видеонаблюдение, телевидение и проводное радио.
Чтобы выполнить правильный монтаж слаботочных систем необходимо руководствоваться ГОСТом. Обязательно при этом должна предусматриваться возможность масштабирования – подключения дополнительных устройств со временем. Это значит, что нужно изначально разработать проект слаботочной системы, который будет учитывать все технические нюансы.
В жилых и офисных помещениях кабели слаботочных систем рекомендуется прокладывать в кабель-каналы. Это позволит сохранить эстетичность и обеспечить защиту от случайных механических повреждений.