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Монтаж слаботочных систем

09:15 05.12.2019
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Слаботочные системы используются для различного информационного оборудования.

Монтаж слаботочных систем
Слаботочные системы отличаются тем, что по ним проходит ток низкого напряжения. К ним подключается оборудование, предназначенное для обеспечения определенного вида связи. К примеру, это могут быть интернет сети и кабельное телевидение, сигнализация и видеонаблюдение, телевидение и проводное радио.
Чтобы выполнить правильный монтаж слаботочных систем необходимо руководствоваться ГОСТом. Обязательно при этом должна предусматриваться возможность масштабирования – подключения дополнительных устройств со временем. Это значит, что нужно изначально разработать проект слаботочной системы, который будет учитывать все технические нюансы.

Кабелепроводы должны прокладываться таким образом, отдельный провод можно было извлечь, не нарушая целостность других кабелей. Кроме того, обязательно должна быть предусмотрена защита от влаги и пыли. Важно в процессе прокладки выполнить требования по изгибу и по нагрузкам.
В жилых и офисных помещениях кабели слаботочных систем рекомендуется прокладывать в кабель-каналы. Это позволит сохранить эстетичность и обеспечить защиту от случайных механических повреждений.

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