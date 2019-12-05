

В Басманном районе поблизости метро «Бауманская» находится ЖК Tatlin apartments. Привлекательной особенность его месторасположения является развитая инфраструктура. Рядом находится стадион «Сокол» и Центр современного искусства. В районе расположено три школы, несколько вузов, множество супермаркетов и магазинов и торгово-офисных центров. В пешей доступности находится Лефортовский парк.

Здания Tatlin Apartments — это 12-13 этажное строение с оригинальным дизайном. Оно состоит из двух частей. При разработке проекта дизайнеры объединили прошлое и современность. Это выражается в том, что верхние этажи выполнены в стиле модерн, а нижние в классическом стиле. При оформлении фасада также были использованы элементы конструктивизма. На среднем этаже разбит зимний сад с панорамным остеклением. Он визуально соединяет две части здания.



В ЖК Tatlin Apartments 130 апартаментов. Предлагаются комфортные одно- или двухкомнатные квартиры, также имеются студии. Все жилье отличается современной планировкой, что гарантирует комфортное проживание. Все квартиры сдаются с отделкой, предлагаются варианты даже с мебелью.