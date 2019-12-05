В Басманном районе поблизости метро «Бауманская» находится ЖК Tatlin apartments. Привлекательной особенность его месторасположения является развитая инфраструктура. Рядом находится стадион «Сокол» и Центр современного искусства. В районе расположено три школы, несколько вузов, множество супермаркетов и магазинов и торгово-офисных центров. В пешей доступности находится Лефортовский парк.
Здания Tatlin Apartments — это 12-13 этажное строение с оригинальным дизайном. Оно состоит из двух частей. При разработке проекта дизайнеры объединили прошлое и современность. Это выражается в том, что верхние этажи выполнены в стиле модерн, а нижние в классическом стиле. При оформлении фасада также были использованы элементы конструктивизма. На среднем этаже разбит зимний сад с панорамным остеклением. Он визуально соединяет две части здания.
ЖК Tatlin Apartments
09:19 05.12.2019
ЖК Tatlin Apartments – современный жилой комплекс в Москве.
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