Найдена собака. Срочно ищем хозяев

Собаку долго держать не можем, так как у ребенка аллергия.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Лилия:

— Найдена собака за домом №14 в Микрорайоне. Срочно ищем хозяев, собаку долго держать не можем, т. к. у ребенка аллергия. Контакт prudnikovalv1980@gmail.com. Приютили собаку

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