В рубрику «Сообщи свою новость» написала Лилия:
— Найдена собака за домом №14 в Микрорайоне. Срочно ищем хозяев, собаку долго держать не можем, т. к. у ребенка аллергия. Контакт prudnikovalv1980@gmail.com.
Найдена собака. Срочно ищем хозяев
Собаку долго держать не можем, так как у ребенка аллергия.
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Лилия:
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От редакции
Заберете псинку?
Татьяна, 05 декабря 2019 10:43
Странная аллергия, обычно у аллергиков нет ковровых покрытий на полах.
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