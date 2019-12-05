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Народные новости / Общество

Найдена собака. Срочно ищем хозяев

09:26 05.12.2019
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Собаку долго держать не можем, так как у ребенка аллергия.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Лилия:
— Найдена собака за домом №14 в Микрорайоне. Срочно ищем хозяев, собаку долго держать не можем, т. к. у ребенка аллергия. Контакт prudnikovalv1980@gmail.com.

Найдена собака. Срочно ищем хозяев

Приютили собаку

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От редакции

Заберете псинку?

Татьяна, 05 декабря 2019 10:43
Странная аллергия, обычно у аллергиков нет ковровых покрытий на полах.

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