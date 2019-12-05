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Грудинин вернет бесплатный СССР, верят коммунисты Бердска

11:30 05.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Они вышли на акцию протеста, требуя остановить травлю своих товарищей — иркутского губернатора Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты Павла Грудинина.

Грудинин вернет бесплатный СССР, верят коммунисты Бердска
Акции протеста будут проходить по всей стране до 11 декабря

4 декабря в полдень в центре Бердска прошел пикет. Коммунисты вышли с плакатами, призывающими прекратить травлю губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина.

— Мы сегодня проводим серию одиночных пикетов в защиту наших товарищей Сергея Левченко и Павла Грудинина. Мы вынуждены прибегнуть к этой акции протеста, в отношении тех, кто совершает против них определенные действия. С директора совхоза Павла Грудина требуют миллиард рублей, непонятно за что. Сергея Левченко обвинят в том, что он виноват, что несколько сотен людей, пострадавших при наводнении не получили деньги. В то же время не говорят о том, что десятки тысяч получили все, что положено, при наличии документов. Мы хотим, чтобы наш голос  присоединился к тем акциям протеста, которые идут сегодня и по 11 декабря по всей стране, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» суть акции лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов.

Три члена партии местного отделения КПРФ в течение часа проходили по улице Ленина, рассказывая прохожим, что они намерены остановить произвол.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» участница пикета Валентина Рыжонина, она выступает за Грудинина, потому что он обеспечивает своим работникам зарплату в 50-70 тысяч рублей. В совхозе имени Ленина, по ее словам, прекрасные школы и детские сады.
— Мы очень в него верим. Если у нас в будущем будет он президентом, у нас будет, как раньше было — бесплатное образование, бесплатные квартиры, бесплатная медицина. А мы постараемся, — убеждена коммунистка.

Автор видео Елена Белоусова

Грудинин вернет бесплатный СССР, верят коммунисты Бердска
Грудинин вернет бесплатный СССР, верят коммунисты Бердска
Грудинин вернет бесплатный СССР, верят коммунисты Бердска
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От редакции

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Аноним, 05 декабря 2019 11:40
Валентина Рыжонина, а съездите в колхоз к Грудинину, годик поживите, поработайте, а потом с отчётом к памятнику Ленина!
Аноним, 05 декабря 2019 12:44
Мне вообще до лампочки грудинин или свининин будет президентом. Кто из них заберёт лес, газ, нефть и тд у алигархов и сделает государственную монополию тот и молодец
Аноним, 05 декабря 2019 12:55
монополия государственная может и существовать, только куда деньги пойдут? У нас и сейчас в резервном фонде огромные деньги лежат, только на лечение больных детей СМС-ками деньги собирают...

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