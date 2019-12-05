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Красота / Общество

Качаете пресс, но нет результата, почему? 5 главных ошибок занимающихся

09:44 05.12.2019 Фото: pxhere.com
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Качаете пресс, но нет результата, почему? 5 главных ошибок занимающихся

В идеале пресс качается следующим образом: нужно лечь на спину на пол, согнуть ноги в коленях и приподнимать над полом плечи и лопатки, не отрывая поясницы, но приближая ребра к пупку

Всем хочется иметь красивый пресс, идеальный животик. Но не у каждого этого удаётся добиться. Каждый день ты качаешь эти кубики, но их всё нет и нет. Что же в таком случае ты делаешь неправильно? MedikForum.ru назовёт самые распространённые ошибки.

Ошибки №1: надо качать пресс, как учили на физкультуре

Если вы делаете это так, как делали на физкультуре лет 10 назад, то не ждите идеальных кубиков пресса. Чаще всего в таком случае вы напрягаете совсем не мышцы живота, а шею и мышцы тазобедренного сустава. В идеале пресс качается следующим образом: нужно лечь на спину на пол, согнуть ноги в коленях и приподнимать над полом плечи и лопатки, не отрывая поясницы, но приближая ребра к пупку.

Ошибка №2: есть всё подряд

Вы же понимаете, что ради пресса придётся не только правильно его качать, но и правильно питаться? Нельзя думать, что из-за физической активности можно увеличивать калорийность, так как всё лишнее сожжётся на тренировке. Нет, напротив, вы можете перестараться и наоборот заплыть жиром на животе. Хотите идеальный пресс, следите за питанием.

Ошибка №3: качать только пресс

Хотите идеальный пресс, значит, и качаете только пресс. Упражнения только на мышцы живота не всегда эффективны. В плане тренировок должны быть упражнения на все группы мышц, в том числе на мышцы кора. То есть пробежки, отжимания, жимы, приседания. Они задействуют многие мышцы, а также мышцы живота. Главное в вопросе комплексный подход. И не забывайте про разминку и заминку.

Ошибка №4: делать одно и то же

Каждую тренировку вы выполняете определенные упражнения, причем не увеличиваете нагрузку. Не нужно думать, что в таком случае вы обретете идеальный пресс. Разнообразьте нагрузки, изучите новые техники – и увидите результат уже через несколько недель.

Ошибка №5: не менять образ жизни

Для того, чтобы обрести пресс своей мечты, нужно думать о теле не только на тренировке, но и в другое время. Следить за дыханием, осанкой на протяжении дня крайне важно. В том числе нужно изменить образ жизни в целом. Стать более подвижным, не сидеть целыми днями за компьютером, стараться делать растяжку. И, разумеется, не надо останавливаться на половине пути.
Источник: МедикФорум
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