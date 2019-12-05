Стабильную зарплату в 40 тыс. рублей обещает инспекторам ГИБДД Новосибирска

ГИБДД испытывает нехватку кадров и приглашает заместить вакансии, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Госавтоинспекция города Новосибирска приглашает на службу граждан на должности:
— инспектора дорожно-патрульной службы;
— инспектора дорожного надзора;
— инспектора технического надзора.
Основные требования, предъявляемые к кандидатам:
— возраст не старше 35 лет;
— образование не ниже среднего (полного), общего;
— годность к военной службе по категории «А»;
— наличие водительского удостоверения.
Социальные гарантии:
— стабильная заработная плата до 40 000 руб;
— оплачиваемый проезд по России к месту отдыха сотруднику и члену его семьи;
— предоставление путевок в санатории и дома отдыха МВД (Анапа, Сочи, Крым, Подмосковье);
— 100% оплата больничного листа по временной нетрудоспособности сотрудника.
Телефон для справок: 232-23-10.