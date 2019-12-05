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Стабильную зарплату в 40 тыс. рублей обещает инспекторам ГИБДД Новосибирска

10:15 05.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Госавтоинспекция испытывает кадровый голод и объявила набор сотрудников не старше 35 лет на имеющиеся вакансии. Обязательное условие — наличие водительского удостоверения.

Стабильную зарплату в 40 тыс. рублей обещает инспекторам ГИБДД Новосибирска
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ГИБДД испытывает нехватку кадров и приглашает заместить вакансии, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Госавтоинспекция города Новосибирска приглашает на службу граждан на должности:

— инспектора дорожно-патрульной службы;

— инспектора дорожного надзора;

— инспектора технического надзора.

Основные требования, предъявляемые к кандидатам:

— возраст не старше 35 лет;

— образование не ниже среднего (полного), общего;

— годность к военной службе по категории «А»;

— наличие водительского удостоверения.

Социальные гарантии:

— стабильная заработная плата до 40 000 руб;

— оплачиваемый проезд по России к месту отдыха сотруднику и члену его семьи;

— предоставление путевок в санатории и дома отдыха МВД (Анапа, Сочи, Крым, Подмосковье);

— 100% оплата больничного листа по временной нетрудоспособности сотрудника.

Телефон для справок: 232-23-10.

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