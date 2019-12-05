Стабильную зарплату в 40 тыс. рублей обещает инспекторам ГИБДД Новосибирска

Госавтоинспекция испытывает кадровый голод и объявила набор сотрудников не старше 35 лет на имеющиеся вакансии. Обязательное условие — наличие водительского удостоверения.

Инспекторы ГИБДД дежурят на дорогах Бердска в любое время года ГИБДД испытывает нехватку кадров и приглашает заместить вакансии, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении Госавтоинспекции по Новосибирской области. Госавтоинспекция города Новосибирска приглашает на службу граждан на должности: — инспектора дорожно-патрульной службы; — инспектора дорожного надзора; — инспектора технического надзора. Основные требования, предъявляемые к кандидатам: — возраст не старше 35 лет; — образование не ниже среднего (полного), общего; — годность к военной службе по категории «А»; — наличие водительского удостоверения. Социальные гарантии: — стабильная заработная плата до 40 000 руб; — оплачиваемый проезд по России к месту отдыха сотруднику и члену его семьи; — предоставление путевок в санатории и дома отдыха МВД (Анапа, Сочи, Крым, Подмосковье); — 100% оплата больничного листа по временной нетрудоспособности сотрудника. Телефон для справок: 232-23-10.

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